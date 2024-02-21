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孩子過敏一直沒好怎麼辦？黃瑽寧醫師全台抗敏講座熱烈報名中「秘訣不藏私」大公開

圖、文／飛利浦提供

很多家長常會有疑問，家中孩子上課常恍神、不專心，擔心是過動症還是大腦發育有問題，但其實大家都忽略了可能是過敏造成的問題。飛利浦攜手黃瑽寧醫師，分別在台中4/13（六）新光三越台中店、台北4/20（六）新光三越信義新天地A8、高雄4/27（六）統一夢時代購物中心，分享小兒過敏常見的情況，以及如遠離過敏原。

座談會報名連結：https://reurl.cc/qroxon

▲▼ 孩子,過敏,抗敏,黃瑽寧,講座,報名,飛利浦,過敏原。（圖／飛利浦提供）

過敏季節來襲！黃瑽寧醫師分享過敏原因，教你打造舒適居家環境
黃瑽寧醫師表示，過敏的原因包含遺傳，環境、飲食等因素，其中家中常見的過敏源除了化學物質，還包括了貓狗蛋白、黴菌、塵蹣，還有空氣汙染、PM2.5、和香菸等，因此控制居家環境，移除過敏原比如丟掉地毯、厚窗簾布、沙發坐墊、彈簧床、絨毛玩具等塵蟎易生長的溫床，改用皮革、塑膠材質、或是木質傢俱來取代，打造一個舒適的居家環境，讓孩子減低過敏症狀，是相當重要的一件事。

如果小孩喜愛的絨毛玩具捨不得丟，還有孩子睡過的床單枕套，建議每週泡在攝氏55度以上的熱水，或是用烘乾機處理十分鐘，再以清水洗滌乾淨；此外，居家的床墊上是塵蟎繁殖的大溫床，因此不管什麼材質的床墊、枕頭、棉被，最好是使用防蟎套全部包覆起來，較能杜絕與塵蟎的接觸。

另外則是建議每日定時除濕，當室內濕度控制在40%，塵蟎和黴菌這兩大致敏元兇會很難繁殖，建議在孩子上學期間可以打開除濕機，且除濕機盡量選擇大容量水箱，可以讓除濕機有良好的運作，也不用擔心水箱很快就滿了。一般建議在孩子回家後可以將濕度維持在60%，避免太乾的空氣導致乾咳或皮膚乾癢。

黃瑽寧醫師建議若空氣品質不佳尤其在冬季有霾害時，應關閉門窗，避免過敏原從戶外飄進家裡，以及搭配有靈敏感應技術，且配有PM 0.003 HEPA濾網的空氣清淨機，即時濾淨空氣中可能引發過敏的物質，還能有效維持居家空氣的品質。

飛利浦建議『清淨機＋除濕機1＋1』揮別過敏煩惱
飛利浦深知台灣潮濕的環境，是小兒過敏常見之主因，建議居家備好抗過敏兩大利器，輕鬆讓孩子遠離過敏原！「過敏」光靠清淨機不夠，「除濕機」才是關鍵。

「飛利浦奈米級空氣清淨機AC3858」擁有英國Quiet Mark低躁、愛爾蘭Airmid、ECARF過敏基金會、SGS具奈米級的專業抗敏濾淨力等多項國際認證，可有效濾除PM0.003達99.9%，能比醫療級口罩過濾更小；搭載一般以及抗敏二種睡眠模式，其中抗敏舒眠模式提供+ 40%更乾淨空氣，且搭配4色LED燈顯示變化，簡單掌握空氣品質。

「飛利浦抗敏清淨除濕機 DE5206」擁有4種智能模式，其中可自動除濕模式可依照環境濕度，自動將室內調整至家人舒服的最佳環境，可抑制過濕造成皮膚及過敏症狀；若遇梅雨季、颱風季則能開啟連續除濕模式，維持最佳舒適度；此外，還具有乾衣模式，潮溼的天氣衣服不容易乾，開啟此模式在室內2-2.5小時就可以快速乾衣，相當方便！還能濾除PM 0.02的懸浮微粒，除了除溼之外也具有不錯的空氣清淨功能。

相關商品可至全台飛利浦實體通路詢問，或至飛利浦官網查詢更多細節。讓家人與孩子遠離過敏原，減少引發過敏症狀，輕鬆打造乾淨舒適的居家環境，守護全家人的健康！

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