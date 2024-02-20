日本2月出現「夏日」異常高溫！　東京市區直逼5月水準

▲日本各地回溫，民眾熱到把厚外套拿在手上。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本近日受到來自南方的暖空氣影響，各地氣溫逐漸升高。群馬縣的伊勢崎市20日還未到正午，氣溫就已經飆破25度，屬於日本氣象廳定義的「夏日」。而就連東京市區都觀測到22度高溫，堪比往年5月上旬的溫度。

根據日本氣象廳定義，當日最高氣溫若達25度便可稱為「夏日」；最高氣溫超過30度為「真夏日」；35度以上為「猛暑日」。然而根據《日本新聞網》報導，氣象廳20日上午11時49分就在伊勢崎市的觀測點觀測到25.4度高溫。

伊勢崎市測得的高溫直接打破2021年2月21日23.8度的紀錄，創下伊勢崎市觀測史上2月的歷史最高溫。不僅如此，同在群馬縣的桐生市以及靜岡縣的靜岡機場20日也測到觀測史上的2月最高溫。

東京市區也出現22度高溫，是2024年最熱的一天，堪比5月上旬的水準。不過值得注意的是，關東地區21日起將降溫，甚至可能暴跌至嚴寒的低溫，因此務必小心調節身體。

《共同社》報導，千葉縣橫芝光町也觀測到25度。而除了群馬縣來到「夏日」標準的3個地點外，埼玉縣鳩山町、高知縣四萬十市江川崎20日的最高氣溫都創下2月的最高紀錄。