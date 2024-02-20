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慶生喝醉！澳洲女遭2男「尾隨進臥室性侵」　完事還嫌：很臭

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲ 澳洲女子在新加坡遭2名男子性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡發生一起離譜事件，一名女子和友人慶生喝醉，在藥局遭2名陌生男子跟蹤，主動提議送她們回家，卻對她輪流性侵，事後還批評她「很臭」，令她受到精神創傷，惡夢不斷。

根據《中國報》，本案發生於2021年1月30日，受害的33歲澳洲女子和好友在餐廳慶生後到酒吧喝酒，晚間約10時一起進入女皇鎮荷蘭村的一間藥局。當時35歲被告李傑和41歲同夥、國中同窗霍津金在附近閒逛，注意到這2名看似爛醉的女子，霍津金便決定上前搭訕。

李傑和霍津金一路尾隨受害者和友人到公車站，見她們想招計程車卻因喝醉連連遭拒，便將停在附近停車場的車開到公車站，提議載她們回家，她們最後也同意上車，晚間約11時51分被送回公寓。

2名男子將她們送到臥室床上後，李傑便去上廁所， 出來卻目睹受害者下身被脫光，遭霍津金性侵，當時受害者意識不清，友人則是已經昏睡。霍津金邀請李傑加入，李傑也以手指對她非禮，且這時受害者曾出聲喊「不要」表示拒絕。

李傑很快就收手離開臥室，到停車場等霍津金完事，兩人才一同離開，在車上開始擔心會惹禍上身，霍津金也意識到手機掉在受害者住處，便掉頭回到公寓，但這時受害者已經報警，當場被警察逮捕。

受害者事後得知，李傑和霍津金犯案後在車上對她的身體品頭論足，李傑還稱她「很臭」，恐怖經驗令她患上創傷後壓力症候群（PTSD），經常做惡夢被迫想起受害情景，無法正常工作，和好友、女兒的關係也受到影響。

李傑19日承認犯下一項非禮罪，律師為他求情，稱霍津金才是主謀，李傑也曾多次提出想回家，但霍津金堅持上前攀談，李傑對受害者深感歉意，對自己的行為十分懊悔，也需賺錢扶養13歲女兒，法官預計23日宣判，霍津金的犯行則仍在審理中。

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