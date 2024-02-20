大馬98歲前首相被傳病危！　助理秀「閱報照」打臉：意識很清醒

▲因感染入院治療的馬哈迪如今已逐漸康復。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞高齡98歲的前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）1月26日因受感染，被送往國家心臟中心（IJN）接受治療，網上更傳出他病危的消息。不過，當地媒體2月20日指出，相關傳聞並不屬實，馬哈迪目前意識清醒、無生命危險，只是暫時還未被獲准出院。

綜合當地媒體報導，IJN此前發布公告，證實馬哈迪在1月26日因遭受感染入院治療，而他也將在治療後短暫休息。隨後，網上傳出據稱是馬哈迪病危的照片，而他與副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）原定於2月13日進行的誹謗案也被展延至7月開庭，引發外界對馬哈迪健康的疑慮。

馬哈迪的助理20日告訴媒體，馬哈迪目前仍在IJN進行治療，同時正從感染中恢復過來，「我無法確定他什麼時候能出院，因為我們需要等到院方對他的康復程度感到滿意才行。」與此同時，助理也發布了馬哈迪的照片，可見馬哈迪如今已可以翻閱報刊。

報導也引述消息人士指出，社群網站此前流傳馬哈迪病危的照片並不真實，「馬哈迪沒有如傳聞般病危，他目前還很清醒，也沒有生命危險。」曾2度擔任首相的馬哈迪，是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，不過他自去年起，已多次進入IJN接受治療。