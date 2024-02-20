澳洲恐怖雷暴！雪梨3小時雷擊7.5萬次　4人樹下躲雨被劈中送院

▲雪梨19日遭雷擊7.5萬次，導致4名男女被劈中入院。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

澳洲在當地19日發生了一場嚴重雷暴，導致雪梨在3小時內遭遇7.5萬次雷擊。雪梨歌劇院和皇家植物園附近的一棵樹在下午1點左右被閃電劈中，導致在樹下避雨的4名男女受傷入院。

綜合當地媒體報導，事發當時，這4名男女正在樹下避雨，豈料一道閃電突然劈向了他們躲雨的大樹，導致4人全部受傷。

其中一名19歲男子和一名20歲女子被送往皇家阿爾弗雷德親王醫院（RPA），而另外2名36歲的男女則被送往聖文森特醫院（St Vincent’s Hospital）。目前媒體還不清楚這4名傷者是因雷擊直接受傷，還是由目前席捲雪梨中央商務區的雷暴天氣所致。

不過，新南威爾斯州氣象局副局長卡恩斯（Sean Kearns）表示，當地有可能出現50至100毫米的大降雨，雪梨、藍山、中央海岸等地也有可能因雷暴帶來強降雨，並導致山洪暴發，「我建議人們聽從當局指示，不要在洪水中開車」。