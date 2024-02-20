安保漏洞像篩子！美爆無人機偷向監獄運毒　11人被捕1男逃逸後死

▲美國韋爾奇一所監獄爆出有無人機向獄內運送毒品的案件，導致11人被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國去年11月接獲報告，聲稱有無人機向西維吉尼亞州聯邦監獄運送非法毒品，而當局自12月中旬到2月初對此案展開調查後，成功逮捕了11名嫌犯，其中1名被調查的男子在逃逸過程中死亡。

據美聯社報導，警長芒西（James Murcy）表示，位於韋爾奇（Welch）的麥克道爾中度戒備聯邦教養所（McDowell Federal Correctional Institution）的官員在去年11月與他的辦公室取得聯繫，要求增加對無人機的監測，而警長辦公室也在12月開始收到多宗與無人機送貨相關的舉報。

警方隨後展開調查與逮捕行動，發現有人試圖將違禁品引入監獄設施、持有並意圖交付受管制物質、非法操作無人機、涉及恐怖主義行為和重罪陰謀，隨即逮捕11人。警方並未透露涉案的毒品種類，以及被捕者中是否有囚犯，僅透露11名被捕嫌犯中有一名青少年，另有2人襲警後徒步逃逸。

2月9日，一名被通緝的男子在肯塔基州逃逸，但警方隨後卻在2月15日發現他已經死亡。警方未透露其死因與具體發現地點，但他的屍體現已被送往州法醫處進行屍檢。報導稱，截至當地2月19日，多數的嫌犯仍被被關押在西南地區監獄，監獄紀錄未顯示他們是否有律師，而調查仍在進行中。