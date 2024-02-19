性感女模什麼都能賺！不只出售原味內衣褲　口水一瓶賣破3000元

▲布魯說，最普遍的原味內衣褲穿一天可以賣到50美元，也賣過口水，一瓶要價100美元（約新台幣3140元）。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

美國北卡羅萊納州30歲性感女模布魯（Rebekka Blue）相當有生意頭腦，她除了在Only Fans平台做情欲影像，她將身上所有的「廢物」再利用並出售，從原味內衣褲到指甲、口水，她都可以賣，而且還能賣到好價格。

據英國《每日星報》報導，布魯在2020年先於TikTok開啟「販售奇異物品」之路，她稱粉絲們經常會要求一些奇怪的東西，因此給了她靈感，讓她身上的「廢物」變成「黃金」。布魯說，最普遍的「原味內衣褲、襪子」，穿一天可以賣到50美元（約新台幣1570元）的價碼，另外她還賣過口水，一瓶要價100美元（約新台幣3140元），一樣有粉絲買帳。不過最特殊的，她還曾賣過指甲、體毛、用過的棉花棒等，指甲的價碼曾經賣過一小袋20美元（約新台幣628元）。

布魯說，她認為收入來源一定要多元化，才能讓財源滾滾來，目前布魯的主要收入來源仍是Only Fans平台，不過她另外出售「週邊商品」，甚至出書，這些都是她的賺錢管道。此外，布魯也會盡量滿足粉絲們的「妄想」，例如有粉絲想要她的緊身褲，布魯會設計一套特殊的「行銷手法」，讓這條緊身褲有故事，布魯也會故意穿上去逛街，並拍下影像，讓粉絲們對於這「原味褲」更有真實感，進而收藏。

▲布魯說，她認為收入來源一定要多元化，才能讓財源滾滾來。（翻自《每日星報》）

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