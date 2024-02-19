快訊／日本「大創百貨」創辦人矢野博丈病逝　享壽80歲

▲日本知名百圓商店「大創」的創業人矢野博丈。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

綜合NHK等日媒報導，日本知名百圓商店「大創百貨」創辦人矢野博丈於本月12日因心臟衰竭而死亡，享壽80歲。

矢野博丈曾於1972年白手起家、創辦「大創產業」的前身，包括日常用品和雜貨等商品一律以100日圓販售，藉此在泡沫經濟下的日本擴展業績、站穩腳步，1987年創辦販售百元商品的連鎖店「DAISO」（ダイソー），並於2001年在台灣開辦海外第一間分店，擴展5000間分店，其中日本國內超過3150間分店、海外擴店則達1800間，創下業界之最。

2018年，矢野博丈讓年輕一代接棒經營權，自己則擔任無實質代表權的會長一職、退居幕後，隔年卸下會長職位，並於之後受到母校中央大學、廣島大學特別招聘為教授，為教育傾注心血，以企業經營者為對象進行講座或演講。

大創百貨表示，矢野博丈因為心臟衰竭，於2月12日上午9時50分在廣島縣東廣島市病逝，享壽80歲。

據悉，矢野博丈就讀高中時熱衷拳擊，甚至一度於1964年東京奧運獲選擔任拳擊項目強化選手，1967年從中央大學畢業後與妻子共同繼承、經營海產事業，然而海產事業在3年內倒閉，也因此負債700萬日圓。為此，矢野博丈決定在東京拓展新事業，以銷售書籍等工作試圖翻轉，卻以失敗告終，然而不曾氣餒的他成為紙張回收員，並一度獲得成功。

在義兄幫助下，矢野博丈擔任保齡球館管理人，同時在住宅社區靈活運用汽車作為流通販賣的生意，成為DAISO大創的起始點。

在日本1990年代經濟泡沫化的危機下，瞄準國民消費能力下降的他，決定靠著挑選有質量產品的眼光，將商品一律維持100日圓價格販售，1991年在四國香川縣高松市開設「100日圓DAISO」一號直營店，成功在市場打響名號，吸引其他商家加入大創百貨的行列，在日本掀起熱潮。