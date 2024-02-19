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為歷屆美國總統評分！拜登14名贏「墊底川普」　專家公認最大功勞

▲▼美國政治與行政學者針對歷屆總統表現進行評分，拜登在排行上大勝川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政治與行政學者針對歷屆總統表現進行評分，拜登在排行上大勝川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國即將於今年11月進行總統大選，現任總統拜登有可能將代表民主黨，和前總統川普展開廝殺。不過，美國歷史學家最近針對歷屆總統評分，結果顯示拜登因為任內疫情控管得當而勇奪第14名，然而選前民調支持率大勝拜登的川普，其評分卻意外墊底。

根據《國會山莊報》、《福斯新聞》，2月19日適逢美國一年一度的「總統日」（華盛頓誕辰紀念日），因此美國政治學會（APSA）、總統暨行政學分部（PEP）針對歷屆美國總統的表現進行評分與排名，過程中召集154名成員與權威學者參與評分，評分範圍從0分至滿分100分，0分代表相當失敗、100分代表相當成功。

其中，專家一致將林肯列為「美國最偉大的總統」，林肯在45位歷屆總統中奪冠，其次則為富蘭克林•羅斯福（第2名）、華盛頓（第3名）、迪奧多•羅斯福（第4名）、傑弗遜（第5名）。

林肯繼2015年和2018年蟬聯榜首後，今年更是第三度在榜上奪冠。

至於現任總統拜登則拿下第14名，擠在雷根（第16名）、威爾遜（第15名）之前，算是躋身排行3分之1的前段班。

專家分析，拜登名列前茅的原因，在於其任內管控新冠疫情得當、成功團結北約與印太盟友對抗侵略烏克蘭的俄羅斯，以及在全國各地造橋鋪路；不過，有部分學者卻認為，拜登當選總統的最大功勞，其實是將川普成功從白宮逐出。

另外，儘管川普目前在民調上領先拜登，甚至包括南韓、日本等美國在印太地區的盟友都相當擔憂川普可能會重新入主白宮，但川普卻在此次榜單墊底，綜合排名只有第45名。

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