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關定了！柬埔寨大咖全表態「不特赦、減刑」　晚安小雞坐牢2年

▲▼ 。（圖／Hun Sen、Hun Many、Hun Manet臉書）

▲晚安小雞直播造假案，驚動柬埔寨高層。（圖／翻攝自Hun Sen、Hun Many、Hun Manet臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」大鬧柬埔寨，自導自演拍攝綁架凌虐影片，遭柬埔寨法院判處2年徒刑。截至今（19）日為止，柬埔寨現任總理洪馬內、前總理洪森、公共事務部長洪馬尼以及西港省省長郭宗朗等人，皆全數表態不輕放，形同讓晚安小雞、阿鬧兩人確定在柬埔寨大牢裡，關好關滿2年。

「晚安小雞」陳能釧和「阿鬧」魯祖顯近日前往柬埔寨直播造假，2月14日遭柬埔寨警方逮捕。15日下午，柬埔寨西哈努克（西港）省長郭宗朗和警方大動作召開聯合記者會，晚安小雞、阿鬧2人被上手銬在記者會現場下跪道歉，承認影片造假。柬埔寨法院隨即在16日火速宣判，兩人犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人400萬柬幣（約台幣3萬元）罰鍰。

▲▼ 。（圖／翻攝Hun Many臉書）

▲晚安小雞和阿鬧在記者會上道歉、下跪，仍遭判處2年有期徒刑 。（圖／翻攝Hun Many臉書）

「晚安小雞」、「阿鬧」遭逮捕送審驚動柬埔寨高層。前任柬埔寨總理洪森之子、現任總理洪馬內今（19日）公開譴責晚安小雞及阿鬧，痛批2人「自私自利」傷害柬埔寨的形象，強調刑滿後將驅逐出境並且列入黑名單，終生禁止入境。

洪馬內更透露，有人企圖干預此事，稱柬埔寨應該同情兩人，因為他們的母親重病送醫，需要照顧。但洪馬內直言，當局無法為此寬恕兩人的行為，「如果兩人的母親真的生病，更該加重刑責。因為兩人應該好好陪在母親身邊，而不是飛到另一個國家，破壞該國聲譽，惹麻煩」。

▲▼柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的長子洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲總理洪馬內公開譴責晚安小雞，「自私自利的行為傷害了柬埔寨」。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，這起事件更驚動了「萬年總理」、現任執政黨主席洪森，他（18）日接受《柬中時報》訪問時，表態支持法院判決，不論來自何方，只要有損害柬埔寨形象和聲譽的行為，都必須受到法律制裁。洪森更呼籲司法部門「不要減刑、特赦，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期」。

另外，洪森親王兒子、現任公共事務部部長洪馬尼17日也在臉書上發文指出，對於兩位台灣網紅的行為感到震怒，強力譴責這是有預謀的行為，旨在污辱、扭曲柬埔寨的現實狀況，「令人無法容忍」。

洪馬尼強調，「我支持政府防止此類犯罪，以後不容許這樣的罪刑，不管是哪個國家的外國人犯，同時也呼籲我國同胞，禁止散播推廣煽動誤導我們社會的內容。」

▲▼晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

▲晚安小雞、阿鬧自導自演綁架凌虐，遭判刑2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

事實上，打從「晚安小雞」、「阿鬧」被警方逮捕隔日，西港省省長郭宗朗就已經定調「不輕放」的態度。郭宗朗15日在聯合記者會上對媒體表示，晚安小雞等人犯行重大，必須移送法辦，服刑期滿後才能「驅逐出境」。

他認為此次問題非常嚴重，不能只是批評教育，「如果原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」

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