慘遭學生威脅殺全家！韓高中師嚇到「穿防刺背心」上課　身心受創

▲南韓全羅北道一名高中教師慘遭學生威脅，嚇得每天穿「防刺背心」到校授課。（圖／全北教師公會）

記者羅翊宬／編譯

南韓教育界去年傳出多起教師因為教權受侵害而輕生的悲劇！教師們遭到學生威脅、或是遭到學生家長提告虐待兒童，在長時間的官司訴訟下導致身心受創。不過如今，全羅北道又爆出中年男教師「身穿防刺背心」授課的案例，原因是遭到學生威脅殺死全家，然而校方卻只輕判該名學生。

根據韓媒《韓國日報》、《紐西斯通訊社》，南韓全北特別自治道（原全羅北道）一名40多歲的高中男教師A某，雖然擁有壯碩的身材，然而卻每天穿「防刺背心」（Stab vest）來學校授課，時間長達一周，原因是他認為生命恐有遭到高中生B某嚴重威脅的疑慮，導致他身心狀態嚴重受創。

精神科醫師更開出診斷報告，建議A師必須向校方申請長達6個月的病假。

全北教師工會昨（18）日證實，A師慘遭學生B威脅的消息。A師曾經指責B生上課態度不良，豈料B卻多次開口威脅要殺死老師，「我要殺光你全家」，起初以為只是單純耍嘴皮子，然而B某卻開始說出具體的殺人手段，「只要砍一下脖子，就能很快殺死」、「未成年人才不會受到刑法處罰」。

其實B生早就是問題學生，先前其班導師也因為不堪遭B某長期出言辱罵、欺凌，最終辭職走人。

儘管A師向校方的教權保護委員會申訴，卻始終未能受到正視，校方僅以學生B「真心想要悔過」為由，竟然只下達「停止出席」的建議措施，且未能將A師與B生實施分離；不過，在課堂上搗亂的學生和學生家長卻不服懲處，反而針對A師提出行政訴訟。

最後，A師去年9月每天都穿著「防刺背心」前往學校上班，而且該件防刺背心還是A師妻子親自挑選購買，A師妻子要求丈夫必須拍攝穿著防刺背心上班的照片，證明自己的人身安全不受威脅。

全北教師工會也透露，霸凌教師的學生和學生家長今年1月向警方提告，理由是A師涉嫌「虐待兒童」。據悉，這些問題學生2年前曾因在課堂上吸菸而被A師制止，過程中疑似A師強拉學生的衣袖，引發學生們不滿。

全北教師工會表示，「學生B甚至威脅班上同學，導致最後有11名學生遞交陳述書，指控A師曾揪住學生的領口。」