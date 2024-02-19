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柬埔寨總理嚴懲造假者！晚安小雞阿鬧列黑名單　終身禁入境柬國

▲▼ 晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

▲晚安小雞和阿鬧在柬埔寨落網後，遭判刑2年。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

現任總理洪馬內（Hun Manet）19日首度針對網紅晚安小雞、阿鬧直播造假事件發聲，稱兩人自私自利行為傷害柬埔寨。他也宣布柬埔寨將依法嚴懲造假者，刻意製作虛假內容導致柬埔寨形象聲譽受損的網路內容創作者將被判刑並面臨終身禁令，晚安小雞與阿鬧列入黑名單，終身禁止入境柬埔寨。

高棉時報、柬中時報報導，晚安小雞與阿鬧14日被柬埔寨逮捕，隨後遭西港省初級法院判刑2年、罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元），罪名是涉嫌製作關於柬埔寨人口販運、凌虐、性侵、人體器官交易的虛假影片。洪馬內表示，兩人飛到柬埔寨製作遭綁架的造假影片，還讓身在台灣的老婆發布影片，且並非在開玩笑，是有意讓外界相信身在柬埔寨是不安全的，藉此吸引流量，直播賣貨賺錢。

洪馬內稱，柬埔寨當局永遠不會寬容這些可能給經濟帶來破壞的不友善內容，「他們來破壞柬埔寨，讓人們相信柬埔寨是個危險國家，只因為他們想要賣更多產品。現在他們必須服2年刑期，並支付400萬柬幣的罰款。」

▲▼ 柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨總理洪馬內透露，有人試圖干預此案，要求釋放兩人，但他已拒絕這項要求。（圖／達志影像／美聯社）

洪馬內透露，有人試圖干預此案，透過致電進行聯繫，稱他們的母親重病，要求釋放兩人，但他已經拒絕這項要求，「對方告訴我，他們的母親病得很重，我的答覆是，那他們應該要被關押更長的時間，他們應該要照顧好自己的母親，而不是來破壞柬埔寨。」

洪馬內宣布，為了防止造假事件繼續上演，刻意製作虛假內容導致柬埔寨形象聲譽受損的網路內容創作者將被判刑，列入境黑名單，並面臨終身禁令，晚安小雞與阿鬧將不再被允許入境柬埔寨。

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柬埔寨總理嚴懲！晚安小雞、阿鬧列黑名單　終身禁入境
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