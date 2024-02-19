誤闖大阪灣！日本20公噸抹香鯨「不會動了」　苦撐一個月活活餓死

▲一頭重達20公噸的抹香鯨誤闖大阪灣，19日經專家確認已經死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

一頭疑似為抹香鯨的鯨魚從今年1月中旬便誤入日本大阪灣，然而可能因為大阪灣水域較淺、沒有能夠做為鯨魚食物的生物出現，導致該隻鯨魚身體逐漸虛弱，並停留在大阪府堺市沿岸，民眾向海上保安廳通報「牠不會動」以後，今（19）日上午在專家鑑定後確認死亡。

根據日媒NHK、ANN，該隻被推測為抹香鯨的鯨魚體長約12公尺、重達20公噸，1月12日先是被神戶市民眾目擊出現在沿岸後，緊接著兵庫縣西宮市、大阪府岸和田市外海、作為2025大阪關西世博會場的夢洲，都曾目睹該隻鯨魚的蹤影，最終鯨魚停留在大阪府堺市堺泉北港。

大阪港灣局指出，民間船隻昨（18）日傍晚親眼目睹該隻鯨魚停靠在堺泉北港時「一動也不動」後，決定向海上保安廳通報，港灣局獲報後於19日上午10時派遣專家搭乘船隻前往現場確認，最終證實該隻鯨魚已經處於死亡狀態。

專家研判，該隻鯨魚很有可能是因為較淺的大阪灣並沒有出現作為鯨魚食物的生物，導致飢餓的鯨魚在闖入大阪灣受困後，面臨「沒有食物可以吃」的窘境，身體愈來愈衰落，宛如油盡燈枯，最後才會死在大阪灣。

由於鯨魚死亡後，若鯨魚本身沒有外傷，可能體內殘存氣體會無法從體內排出，進而引發爆炸。也因此，目前當局正在思考該如何善後鯨魚屍體，研擬埋藏在土裡，或是送往其他海域，預計將於19日傍晚前做出決定。

據悉，大阪灣去年1月也曾出現擱淺的抹香鯨，該隻鯨魚現身大阪市淀川出海口，當時還被網友們暱稱為「淀醬」，不過淀醬卻在之後不幸死亡。