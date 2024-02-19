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快訊／晚安小雞鬧大　柬埔寨總理怒轟自私：為謀私利傷害柬埔寨

▲▼ 柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。（圖／路透）

▲柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

網紅晚安小雞、阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年，繼前總理洪森等人出言譴責之後，現任總理洪馬內（Hun Manet）19日首度發聲表示，兩人為了直播賣貨賺錢，從台灣飛來柬埔寨拍攝被綁架凌虐的造假影片，「自私自利行為傷害了柬埔寨」。

洪馬內19日出席公開活動時，首度針對台灣網紅晚安小雞與阿鬧的直播造假事件發表談話。他說，14日是西方情人節，本不該在這一天抓人，但警方問話時，兩名網紅宣稱這樣做是為了流量，在觀看直播人數增多時，他們開始賣貨。

洪馬內氣憤表示，為了直播賣貨，兩人在飛來柬埔寨之前就已經寫好劇本，「他們太自私了，為了直播賣貨，專門飛來柬埔寨造假，讓網友誤認為他們在柬埔寨被人綁架」，這樣自私自利的行為傷害柬埔寨，導致人民失去收入，因為外國遊客都對柬埔寨感到卻步。

洪馬內也提及兩年前發生的「血奴事件」，這起事件是中國大陸江蘇省男子宣稱被騙到柬埔寨遭犯罪集團非法拘禁、多次抽血，但實際上是與護士等人事先串通，經柬埔寨警方調查為純屬編造。他說，血奴事件在微信被吵得沸沸揚揚，實際上卻是要騙取捐款。

另外，他指出，泰國女子謊稱在柬埔寨被抽血準備摘器官的事件，也是為了騙取捐款，「這些人為了自身利益，不惜造假抹黑，破壞柬埔寨，這對我們來說公平嗎？吳哥窟的導遊、賣紀念品的小孩，他們犯了什麼錯，你們要用這種方式傷害他們。」

洪馬內稱，柬埔寨飽受內戰蹂躪，如今不斷努力發展吸引外國遊客，但卻有個別外籍人士為了私利不惜造假抹黑柬埔寨，「為了防止造假事件繼續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者，他們將被判刑，刑滿後驅逐出境，並列進入境黑名單。」

▼網紅晚安小雞、阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年。（圖／翻攝自柬中時報）

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