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桃園女坐4樓遮雨棚　碰一聲嚇壞鄰居！警消合力救援

▲18歲少女墜落4樓高陽台遮雨棚。（圖／大園警分局提供）

▲女子從頂樓跳到鄰居4樓陽台遮雨棚。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區一名18歲的朱姓女子，因情緒不穩從住家頂樓跳到鄰居家的4樓陽台遮雨棚上坐著，鄰居聽到「踫一聲」後急忙查看並報警求助，員警獲報前往安撫朱女的情緒，並通知消防人員前來救援，順利協助朱女脫困，並通知家屬帶回結束這場虛驚。

大園分局潮音派出所於18日11時許接獲民眾報案，稱其在家突然聽到前陽台遮雨棚傳來一陣重物墜落「碰的一聲響，趕緊聞聲查看，發現有一名女子坐在其住家陽台遮雨棚上，隨時都有可能墜落相當危險，請警方到場協助。

員警獲報趕到現場，發現女子坐在4樓高的地方，且精神狀況似乎不太穩定，便立即跑上頂樓安撫女子的情緒，並通知消防人員到場救援，所幸在警、消的合力之下，女子終於平安獲救，員警也透過鄰居得知其女子的住處，隨即與其家屬聯繫。

朱女的祖母接獲通知後向警方表示，孫女有時會做出失控的舉動，平時只有她與孫女同住，當天上午她看孫女狀態正常，便出門到醫院看診，沒想到會發生這種事，以後會更加注意孫女的狀況。朱女後續由其舅舅帶回安置休息，朱女家屬感謝警方的積極幫忙。

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