目的地不公開！這間航空推出「神祕航班」　超過1000人搶報名

▲這趟神祕航班的旅客，要等到飛機起飛之後，才會知道目的地。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

如果不知道航班飛行目的地，還想搭上這班飛機嗎？瑞典北歐航空公司（Scandinavian Airlines）2月宣布，自家EuroBonus忠誠計畫會員擁有預定「未知目的地」飛行體驗的機會，短短數分鐘內就有超過1000人報名參加，才開放24小時就關閉申請登記。

CNBC報導，這趟神祕航班會在4月5日從丹麥哥本哈根起飛，並於4月8日飛返哥本哈根，目的地將在飛機起飛之後才會公開。但想要搭上這班飛機的旅客並非直接花錢付費，而是要用3萬英里的里程數來兌換一個機上座位，不過若沒有累積到足夠里程數，可以購買剩餘里程。這項活動也有排候補名單，屆時若有人取消，候補者有機會遞補搭上這班飛機。

隨著越來越靠近航班起飛日期，北歐航空公司會給一份關於打包行李的指引。北歐航空公司執行副總裁兼商務長費爾哈根（Paul Verhagen）指出，與其他人一起展開這趟冒險神祕之旅，並在旅途過程中尋覓新的連結與友誼，令人興奮。

其實北歐航空公司並不是第一個舉辦「神祕航班」的航空公司，之前漢莎航空曾經舉辦「漢莎驚喜」（Lufthansa Surprise）活動，旅客可以選擇出發機場以及想要的假期主題，在預訂機票之後，班機目的地才會顯示，且不能更改或是取消。