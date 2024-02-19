俄媒：傳納瓦尼遺體找到了　醫護曝「頭胸有瘀傷」是生前所致

▲此前，納瓦尼最後一次受審的畫面曝光後，外界就失去了他被關押在哪的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯監獄部門指出，被譽為「普丁頭號政敵」的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日下午2時17分在「極地狼」（Polar Wolf）北極流放地散步後失去意識死亡。如今，外媒援引一名知情護理人員指出，納瓦尼的遺體目前被安置在一家醫院的太平間，且頭部和胸部都有明顯瘀傷。

俄羅斯獨立媒體《歐洲新報》（Novaya Gazeta Europe）指出，納瓦尼在16日驟逝後，遺體被送到了他被關押的IK-3流放地約36公里外的拉貝特南吉鎮（Labytnangi），並在稍晚的時候被轉送至薩列哈德市立臨床醫院（Salekhard District Clinical Hospital）。

Novaya Gazeta Europe has learnt that the body of Alexey Navalny is in the morgue of the Salekhard District Clinical Hospital. As of Saturday, no autopsy had yet been performed, sources said.https://t.co/MmwmqwjHmr — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 18, 2024

當地救護車服務中心的一名護理人員告訴《新報》，一般而言，在獄中死亡的囚犯會被直接送往法醫局，但「出於某種原因」，納瓦尼的遺體被送到了臨床醫院，「他們將納瓦尼的遺體送到醫院太平間後，在門外安排了2名警察看守。」

這名護理人員形容，監獄當局的行為十分反常，「他們不如直接豎一塊牌子，寫上『這裡正在發生一些神秘的事！』想當然，每個人都想知道發生了什麼事、他們是不是在隱瞞什麼嚴重的事。不過，我們很快就知道那是納瓦尼的遺體，但醫院的病理學家被當局禁止驗屍。」

▲納瓦尼生前被關押的「極地狼」流放地氣溫達攝氏零下30度，環境十分嚴苛。（圖／達志影像／美聯社）

納瓦尼的遺體至今還未獲屍檢的原因眾說紛紜，有人說是莫斯科下令要等派來的專家驗屍，但也有人說是院方自己拒絕進行屍檢，以免被捲入政治之中。不過，護理人員透露，納瓦尼的遺體被送到醫院時有明顯瘀傷，儘管這些瘀傷不一定是毆打所致，但肯定是他生前造成的。

他進一步指出，「這些瘀傷比較像是抽搐造成的。如果一個人在抽搐時被其他人按住，那他就可能會出現瘀傷。他們還說他的胸部也有傷痕，這可能是心臟按摩所致。他們看起來確實曾經想為他急救，他可能死於心臟驟停，但沒有人說他心臟驟停的原因。」

截至目前為止，還沒有其他媒體或消息來源證實《歐洲新報》的報導，但英媒《每日電訊報》、美國的福斯新聞，以及德新社都引述了相關報導。此外，由於這起事故發生於俄羅斯總統選舉前夕，因此不少人猜測，納瓦尼的死背後可能藏著一個「陰謀」，因為俄羅斯總統普丁必須以這場選舉的勝利，證明自己過去2年發起的烏俄戰爭廣獲支持。