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俄媒：傳納瓦尼遺體找到了　醫護曝「頭胸有瘀傷」是生前所致

▲▼納瓦尼受審畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲此前，納瓦尼最後一次受審的畫面曝光後，外界就失去了他被關押在哪的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯監獄部門指出，被譽為「普丁頭號政敵」的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日下午2時17分在「極地狼」（Polar Wolf）北極流放地散步後失去意識死亡。如今，外媒援引一名知情護理人員指出，納瓦尼的遺體目前被安置在一家醫院的太平間，且頭部和胸部都有明顯瘀傷。

俄羅斯獨立媒體《歐洲新報》（Novaya Gazeta Europe）指出，納瓦尼在16日驟逝後，遺體被送到了他被關押的IK-3流放地約36公里外的拉貝特南吉鎮（Labytnangi），並在稍晚的時候被轉送至薩列哈德市立臨床醫院（Salekhard District Clinical Hospital）。

當地救護車服務中心的一名護理人員告訴《新報》，一般而言，在獄中死亡的囚犯會被直接送往法醫局，但「出於某種原因」，納瓦尼的遺體被送到了臨床醫院，「他們將納瓦尼的遺體送到醫院太平間後，在門外安排了2名警察看守。」

這名護理人員形容，監獄當局的行為十分反常，「他們不如直接豎一塊牌子，寫上『這裡正在發生一些神秘的事！』想當然，每個人都想知道發生了什麼事、他們是不是在隱瞞什麼嚴重的事。不過，我們很快就知道那是納瓦尼的遺體，但醫院的病理學家被當局禁止驗屍。」

▲▼納瓦尼生前被關押的地方。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦尼生前被關押的「極地狼」流放地氣溫達攝氏零下30度，環境十分嚴苛。（圖／達志影像／美聯社）

納瓦尼的遺體至今還未獲屍檢的原因眾說紛紜，有人說是莫斯科下令要等派來的專家驗屍，但也有人說是院方自己拒絕進行屍檢，以免被捲入政治之中。不過，護理人員透露，納瓦尼的遺體被送到醫院時有明顯瘀傷，儘管這些瘀傷不一定是毆打所致，但肯定是他生前造成的。

他進一步指出，「這些瘀傷比較像是抽搐造成的。如果一個人在抽搐時被其他人按住，那他就可能會出現瘀傷。他們還說他的胸部也有傷痕，這可能是心臟按摩所致。他們看起來確實曾經想為他急救，他可能死於心臟驟停，但沒有人說他心臟驟停的原因。」

截至目前為止，還沒有其他媒體或消息來源證實《歐洲新報》的報導，但英媒《每日電訊報》、美國的福斯新聞，以及德新社都引述了相關報導。此外，由於這起事故發生於俄羅斯總統選舉前夕，因此不少人猜測，納瓦尼的死背後可能藏著一個「陰謀」，因為俄羅斯總統普丁必須以這場選舉的勝利，證明自己過去2年發起的烏俄戰爭廣獲支持。

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