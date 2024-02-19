7歲兒不乖！美國虎媽「鐵血管教」　罰他走路回家下秒開車輾過

▲詹姆斯在意外輾過兒子後，被警方控以虐童罪。（圖／翻攝自阿拉巴馬警方）

記者葉睿涵／編譯

美國一名「虎媽」因過度管教7歲的兒子，命令他下車自行走路回家，不料卻在路上意外輾過兒子，而被逮捕並以「嚴重虐童」罪提出告訴。

據《紐約郵報》報導，阿拉巴馬州27歲女子詹姆斯（Sarai Rachel James）2月9日開車接兒子放學時，從校長口中得知兒子早上在學校惹了一些麻煩。怒火中燒的詹姆斯隨後在離學校不遠的地方停車，命令兒子下車，並要他步行回家。

儘管當時詹姆斯與兒子離家還有8個街區，但年僅7歲的兒子絲毫不敢忤逆媽媽的「鐵血管教」，只能緩慢朝家裡方向走去。警方透露，詹姆斯開車在兒子身後尾隨了幾個街區後，兒子在她放慢車速時，試圖抓住車門把手，打開車門上車。

詹姆斯見狀，立刻加速離開，不料她的這一舉動卻導致兒子被轎車拖行在地面並被壓在車下，遭車子後輪狠狠輾過。小男孩遭壓傷後被立即送往阿拉巴馬大學醫院，並被診斷背部和頭側擦傷。幸運的是，他沒有受到更嚴重的傷害。

當地警察局長亞伯克羅比（Michael Abercrombie）表示，調查人員認為詹姆斯應該是無意中輾過兒子，但如果她沒有懲罰兒子的話，這起事故就不會發生。警方事後逮捕了詹姆斯，並以「嚴重虐童」的罪名對她提出指控。當地媒體指出，詹姆斯目前被禁止與兒子有任何聯繫。