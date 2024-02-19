超嚴新指南！英校園「全面禁止」學生用手機　下課、午餐也不行

▲英國發布新指南，全面禁止學生在學校使用手機。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國政府推動學校禁用手機的計畫邁出了重要一步，教育大臣基根（Gillian Keegan）發表最新指南，宣布未來學校將全面禁止學生使用手機，就連下課的休息時間，禁令也依舊有效。

綜合《衛報》等英媒報導，英國教育部去年10月宣布，支持學校禁止學生使用手機，不過各校始終未統一「手機政策」。最近，英國教育部發布最新指南，詳細說明了校方應在學校全面禁用手機，就連學生的休息和午餐時間也不例外。

基根在聲明中表示，「學校是孩子們學習的地方，手機在課堂裡是不受歡迎的干擾，而新指南將為老師們教師提供工具，幫助他們專注於教學工作，並提升學生們的學習成果。」

最新數據顯示，29%的中學生承認，他們在學校不應使用手機的時間使用了手機，顯示手機對孩子的社交和教育發展具有潛在危害。英國教育部行為中心計畫顧問班奈特（Tom Bennett）表示，新宣布的指南將確保學生在一個不受手機干擾影響的地方學習和成長。

儘管政府積極推動手機禁令，不過學校和大學領導協會預計，新指南將不會產生任何明顯影響。協會秘書長巴頓（Geoff Barton）認為，學生使用手機的時間通常發生在校外，而且多數學校已經有了相關政策，呼籲政府將注意力放在打擊網路平台上的不良內容，而非過度關注學校內手機使用問題。