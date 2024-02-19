南韓住院醫師今集體請辭罷工！癌末手術「無限延期」　警下令嚴辦

▲南韓首爾「五大醫院」住院醫師集體請辭、罷工，反對政府強行推動醫學生擴招的政策。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

鑒於新冠疫情時醫療人力不足、醫療資源城鄉分佈不均等問題，南韓尹錫悅政府決定大刀闊斧改革，醫學院招生名額每年擴增2000名，引發醫界不滿。首爾「五大醫院」住院醫師從今（19）日起請辭、罷工，癌症、生產、椎間盤等手術被迫無限延期。為此，南韓國務總理韓悳洙出面喊話，國防部也決定開放軍醫院急診室。

至於南韓警察廳長尹熙根則放話，要嚴辦挑唆發起請辭或罷工的主事者。

根據《韓聯社》，南韓國務總理韓悳洙19日召集相關部門長官，針對住院醫師集體請辭、罷工等行動召開應對會議，他表示住院醫師的集體罷工恐怕引發重症急診患者生命遭遇威脅，也因此政府決定讓全國409處急診醫療機構24小時營運，除了優先安排急診與重症患者手術，同時全面擴大開放輕症或慢性病患者視訊診療。

對於政府執意將每年度醫學院招生名額從3058名條增至5058名，大韓專攻醫（住院醫師）協會全面發起集體行動，包括首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院等「五大醫院」住院醫師決定，從19日起集體請辭、20日晚間6時起投入罷工，至於2萬名醫科生和相關研究生也決定集體休學。

▲南韓國務總理韓悳洙18日針對住院醫師集體請辭發表談話。（圖／CFP）

南韓保健福祉部指出，目前在國內221處教學醫院執勤的實習醫師等住院醫師，一共高達1萬3000人。

據悉，儘管教授擔任主治、主任醫師職位，在進行手術或診療時由住院醫師在旁輔助，但主治醫師下班以後，從早到晚皆由住院醫師負責監控患者病情、照護患者等工作，也因此占醫師總體人力3至4成的住院醫師一旦集體請辭、罷工，將造成難以想像的醫療人力空缺。

根據統計，住院醫師在總體醫師人力占比中，首爾大學醫院為46.2%、延世大學塞布蘭斯醫院40.2%、三星首爾醫院38.0%、首爾峨山醫院34.5%、首爾聖母醫院33.8%，而上述五大醫院的住院醫師共為2745人，佔總體比率（7042人）達39%。

南韓保健福祉部表示，從16日下午6時至今，在全國100處教學醫院中，已有23處、715名住院醫師遞出辭職信，其中已投入罷工的103人收到來自政府的業務執行強制命令，而延世大學塞布蘭斯醫院的小兒科住院醫師率先請辭、罷工，候診大廳被排隊看診的患者擠得水洩不通。

▲住院醫師請辭、罷工潮擴及至南韓全國，癌症手術等被迫無限延期。（圖／CFP）

同時，首爾五大醫院住院醫師的集體請辭、罷工潮也開始擴散至南韓全境，大田乙支大學醫院95名住院醫師請辭、全北大學醫院189名住院醫師也決定跟進首爾五大醫院。

對於民間醫療機構住院醫師的集體請辭、罷工潮，南韓國防部發言人全河圭在例行簡報會議上表示，軍方將開放包括國軍首都醫院在內的12所軍醫院的急診室。

對於住院醫師以請辭、罷工等手段反對醫學院招生名額擴招，南韓尹錫悅政府始終保持「硬碰硬」的態度，不僅祭出強制執行業務等命令，其中警察廳長尹熙根更放話，對於教唆住院醫師集體罷工的主事者，不排除進行拘留搜查。

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