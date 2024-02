她被狗養大「四肢爬行、只會吠叫」！重新學做人　心智年齡剩6歲

記者吳美依/綜合報導

來自烏克蘭的奧克薩娜(Oxana Malaya)從小被父母虐待,3歲那一年被鎖在門外後,開始跟著附近野狗一起生活,就這樣被犬隻撫養多年,獲救時四肢著地爬行,只會吠叫而無法言語。即使她回歸人類社會,重新學習走路和說話,成年後仍被專家判定,心智年齡僅約6歲。此案例也被澳洲電視節目「60分鐘」(60 Minute)拍成紀錄片。

奧克薩娜出生於1983年11月4日,從小家境貧困,父母嚴重酗酒,幼年時期遭到嚴重忽視,很可能長期與狗狗吃著同樣的食物。3歲的某一天晚上,她被爸媽鎖在門外,只好抱著寵物狗奈達(Naida)取暖,接著一起爬進附近野狗窩,接下來5年也都在這裡生活。

野狗群逐漸接納這個人類小女孩,甚至將其視如己出,不僅和她分享食物,還會保護她不被上門探查的警察靠近。奧克薩娜也模仿起犬隻行為,例如不斷喘氣、只用嘴巴進食喝水、用舌頭舔拭皮膚清潔身體等,而且聽不懂人類語言,直到她開始對著鄰居吠叫,才被發現並且獲救,當時極度惡劣的生活條件,震驚了當局。

