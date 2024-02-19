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血腥大屠殺「到處都屍體」　巴布亞紐幾內亞部落衝突53死

記者詹雅婷／綜合報導

巴布亞紐幾內亞高地地區發生大規模部落血腥衝突，激烈槍戰造成至少53人死亡，現場到處躺著多具血跡斑斑遺體，預計死傷人數可能還會攀升。警方認為這可能是當地史上最大規模的屠殺事件。

綜合BBC、法新社等報導，事發地點位在距離首都莫士比港（Port Moresby）西北方約600公里處的城鎮瓦巴格（Wabag）附近，據信是恩加省的Sikin部落與Kaekin部落發生衝突，疑似其中一個部落的戰士準備前往另個部落尋仇時遭到伏擊，雙方爆發激烈槍戰。

這場部落血腥衝突至少造成53人死亡，巴布亞紐幾內亞代理總警司卡卡斯（George Kakas）透露，這些部落成員命喪田野間，從案發地點、路上、河邊找到多具屍體，目前仍在清點統計遭到槍擊受傷逃進叢林中的人，推測死亡人數將上升至60人或65人。

卡卡斯表示，這可能是高地地區史上最大規模的屠殺事件。當地警方已部署約100名士兵鎮守，首都莫士比港的警方則未回應美聯社確認屠殺事件的請求。

恩加省的部落暴力衝突自2022年選舉之後越演越烈，去年實施封鎖3個月，警方祭出宵禁、旅行限制等措施。過去數個世紀以來，巴布亞紐幾內亞高地地區部落相互鬥爭，但隨著自動武器的出現，衝突變得更加致命，暴力程度不斷升級，儘管巴布亞紐幾內亞政府嘗試鎮壓、調解等手段來控制暴力事件，但效果甚微。

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