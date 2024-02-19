最後通牒！以色列要求3月10日前「釋放所有人質」　否則進攻拉法

▲納瑟醫院（Nasser Hospital）遇襲後，巴勒斯坦平民逃往邊境城市拉法。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列戰時內閣成員、前國防部長甘茨（Benny Gantz）18日警告，除非3月10日之前，哈瑪斯釋放遭關押於加薩的所有人質，否則就要對拉法（Rafah）發動地面進攻。

甘茨說，「世界必須知道，哈瑪斯領袖也必須知道，如果齋戒月（Ramadan）之前，我們的人質還沒回家，戰鬥將在各地持續下去，包括拉法地區。」齋戒月是伊斯蘭教的神聖月份，將在3月10日開始。

他還補充，以色列將採取「協調一致的方式，與我們的美國及埃及夥伴對話，促進平民的撤離，把平民傷亡最小化。」

▲以色列國防軍空襲位於加薩走廊南部的拉法。（圖／路透）

這是以色列首次宣布部隊「何時」可能進入這座擁擠的加薩南部城市，據悉那裡湧入150萬巴勒斯坦人尋求庇護，國際社會也越來越反對在拉法發動此類攻擊。

BBC外交記者亞當斯（Paul Adams）表示，甘茨在談話中提到埃及，加劇了外界的臆測，也就是以色列預期部分巴勒斯坦人會穿越加薩走廊，前往埃及境內尋求庇護，而當局似乎正在為此建造巨大圍牆。此外，以色列官員尚未提供任何撤離計畫的細節。

距離齋戒月還有3周，來自拉法的報導稱，一些人正在離開當地，往西邊海岸前進，但大多數人都還在等待，不知道該怎麼辦。

▲流離失所的巴勒斯坦人在拉法的帳篷避難。（圖／路透）

去年10月7日，以色列遭哈瑪斯越境攻擊，導致境內1200人身亡、240多人被俘，該國立刻對加薩進行報復式圍困及空襲，迄今已逾2.8萬巴勒斯坦人喪生。儘管面臨國際壓力，以色列總理納坦雅胡誓言對拉法發動地面進攻，直至殲滅哈瑪斯。儘管以哈停火談判近幾天仍在開羅持續進行，但卡達協調人形容進展「不太有希望」。

以色列國防軍（IDF）15日進入汗尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital），宣稱情報顯示人質被關押在那裡，並且形容相關行動是「精準且有限的」，還指控哈瑪斯「把醫院用於恐怖行動」。而世界衛生組織（WHO）表示，該醫院已經停止運作，他們尚未獲准進入評估情勢。