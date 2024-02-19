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清潔人員過年不收垃圾「討債式要紅包」猛敲大門　住戶氣炸

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲清潔工友向住戶「討債式要紅包」，讓當地民眾不滿。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名身穿清潔工友制服的男子在新年期間挨家挨戶敲門，但他並不是來清運垃圾，而是向住戶「討債式要紅包」、索討飲料等等，讓當地民眾氣得大喊「滾回去」。

@maxxtan5001 Minta angpow dari rumah ke rumah ? Rohingya memakai T shirt KONTRAKTOR KDEB #fyp#pdrmmalaysia #fypシ゚viral #imegresenmalaysia #kerajaanmadani ♬ original sound - Maxx Tan

星洲網報導，這起事件發生在巴生地區，清潔工友在社區沿戶猛敲住家大門，「拜年」討要紅包，當地一名陳姓男子發現這情況後，感到相當不滿，除了大喊要求對方滾回去，還當面質問對方「你可以這樣討紅包？」、「拿出你的護照和工作准證，不然給我馬上離開」。

面對陳男的大聲喝斥，這名清潔工友慢慢轉身，但他其實只是想要離開陳男的視線，繼續去下一戶討紅包。不過清潔工友的伎倆立刻被識破，陳男緊緊跟隨在後，直到清潔工友真的離開社區。

這段影片上傳至網路後引發網友討論，許多人認同陳男的處理方式，「雖然簡單粗暴，但很實在」。也有網友分享之前被清潔工友索討紅包的經歷，「連一句恭喜發財都不說，一直在門外喊『老闆！老闆！紅包！』」、「隔天又會來按門鈴，一直討」、「有什麼部門可以管一管這種行為嗎」。

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