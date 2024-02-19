對獎中了100多億「領不到半毛錢」　美樂透公司：PO錯號碼了

▲美國一名男子上網對獎，以為中了頭獎，卻被告知是一場錯誤。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓特區一名男子購買威力球（Powerball）彩券，2天後上網對獎，發現自己中了頭獎3.4億美元（106.5億元），但他前往領獎時，卻被告知無法拿到任何一毛錢，因為那天在網站上顯示的，只是錯誤公布的測試號碼，而非真正的頭獎數字。

NBC等外媒引述最新法庭文件報導，去年1月6日，奇克斯（John Cheeks）使用家人生日買下一張威力球彩券，但沒有收看即時開獎，而是在2天後才到官網對獎，但他不僅看見自己所簽的號碼中獎，而且此結果3天以來都沒有改變。

奇克斯受訪時說，「我有一點興奮，但沒有大喊大叫，我只是禮貌地打給一個朋友，按照他的建議拍下照片，就這樣，我就去睡覺了。」

不過，奇克斯前往華盛頓特區彩券與樂透辦公室（OLG）領獎時，卻被當場拒絕了，「因為依照OLG規定，這張彩券沒有被OLG系統確認中獎。」他還被工作人員告知「不可能拿到錢」，不如直接把彩券丟進垃圾桶。

奇克斯沒有這麼做，反而找了律師團隊，控告威力球公司、多州樂透協會及承包商Taoti。Taoti出庭後證實，奇克斯購買彩券當天，該公司團隊正在調整網站時間，未料意外發布了測試使用的頭獎號碼組合，直至1月9日才發現出包，並且趕緊撤下錯誤開獎結果。

奇克斯的律師主張，應該參考先前愛荷華州的案例，支付一定金額的獎金。不過，全案訴訟仍在進行中。

威力球在全美45個州及華盛頓特區、波多黎各及美屬維京群島開獎，一張彩券僅2美元（約新台幣67元），贏得頭獎的機率僅292億分之一。