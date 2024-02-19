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常在凌晨網購亂買一通？　美數據揭這類人「糟糕一面」

▲▼睡前滑手機、失眠、睡眠。（示意圖／CFP）

▲美國數據顯示，在凌晨購物的民眾，更有可能拖欠貸款。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國金融科技公司Affirm分析數據發現，在午夜過後進行網購的消費者，傾向進行風險更高的交易行為，也更有可能拖欠貸款，尤其在凌晨2時左右，相關問題更是激增。

Affirm由PayPal聯合創辦人列夫琴（Max Levchin）營運，是新一代的金融科技貸款機構，提供「先買後付」分期付款，與傳統銀行及信用卡相互競爭。

Affirm首席財務長林弗德（Michael Linford）接受CNBC採訪時透露，公司利用消費者嘗試交易的時間，作為協助確認是否批准貸款的關鍵數據，「一天中大部分時間的信用風險都相同」，但在午夜至凌晨4時，情況卻發生了變化，「人類不會在凌晨2點做出最好的決定。很明顯，信用違約的狀況在2點左右飆升。」

除了交易時間之外，Affirm也會參考其他因素，包括用戶在該公司的還款歷史，以及來自益百利（Experian）等信用機構的交易數據等。

不過，儘管數據清楚表明，人們在凌晨所做出的財務決定，通常具有更高風險，但目前仍不清楚確切原因。林弗德認為，在這一段時間，消費者可能喝醉了，或者因為在財務或情緒上感受到壓力，導致拚命尋求貸款。

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