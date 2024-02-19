　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國防部：對胡塞武裝掌控葉門地區5度自衛性襲擊

▲美軍在中東發動空襲。（圖／路透）

▲美軍在中東發動空襲。（圖／路透）

文／中央社

美國國防部今天表示，紅海美軍已經「成功進行5次自衛性襲擊」，擊退來自葉門什葉派激進團體胡塞武裝掌控地區的陸上和海上攻擊。

法新社報導，美國軍方表示，於葉門首都沙那（Sanaa）時間下午3時和晚間8時（格林威治標準時間中午12時和下午5時）展開上述襲擊，這是美國和盟友打擊胡塞武裝（Houthi）一系列行動其中一環，目的是要遏制伊朗支持的該葉門叛軍一再攻擊紅海航運路線。

據美軍中央司令部（US Central Command）聲明，5次襲擊包括鎖定自從去年10月「攻擊開始以來首度觀察到胡塞武裝運用的一艘無人水下載具（UUV）」。

其中另一次襲擊與一艘無人水面載具（USV）有關，基本上是一架水面無人機。運用這類載具的情況本來相對罕見。

聲明指出，其他3次襲擊與反艦巡弋飛彈有關。

「美軍中央司令部在青年運動掌控的葉門地區發現這些反艦巡弋飛彈、無人水下載具和無人水面載具，確認它們對這個區域美國海軍軍艦和商船構成迫近威脅。」聲明並強調是為了「維護國際水域安全」而展開襲擊。

青年運動的攻擊已經導致紅海航行的戰爭險保費應聲上漲，迫使許多船公司避開承載約12%全球海上貿易的至關重要紅海航線。

ET快訊
波霸奶茶杯大亨暈船嫩模！施宗明暴富傳奇　煮珍珠變美股上市老闆
陸10歲童大年初三遭「沖天炮插頭部」！後腦杓炸開噴血倒地亡
起底甜美嫩模擁上億資產　「波霸奶茶杯」富商大暈船
百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」
警界「張鈞甯」中台灣燈會值勤爆紅！　23歲警讓網友戀愛了
25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」　深田詠美發聲再
「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

常在凌晨網購亂買一通？　美數據揭這類人「糟糕一面」

《奧本海默》奪7座英國影藝學院電影獎　奧斯卡呼聲高

被比擬成納粹！以色列召見巴西大使抗議　納坦雅胡怒批：跨越紅線

納瓦尼遺孀尤莉雅　PO合照弔亡夫「我愛你」

納坦雅胡擬正式聲明　反對單方面推動巴勒斯坦建國

會晤王毅　加拿大外長促中國助維護紅海安全

美5艘航母首度齊聚西太平洋！　對中國、北韓秀肌肉

美國防部：對胡塞武裝掌控葉門地區5度自衛性襲擊

世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元　9個月漲逾2倍

陸女偷養寵物帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是獅子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

台中嚴重車禍釀多人受傷　遊覽車頭全毀...貨車翻覆

常在凌晨網購亂買一通？　美數據揭這類人「糟糕一面」

《奧本海默》奪7座英國影藝學院電影獎　奧斯卡呼聲高

被比擬成納粹！以色列召見巴西大使抗議　納坦雅胡怒批：跨越紅線

納瓦尼遺孀尤莉雅　PO合照弔亡夫「我愛你」

納坦雅胡擬正式聲明　反對單方面推動巴勒斯坦建國

會晤王毅　加拿大外長促中國助維護紅海安全

美5艘航母首度齊聚西太平洋！　對中國、北韓秀肌肉

美國防部：對胡塞武裝掌控葉門地區5度自衛性襲擊

世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元　9個月漲逾2倍

陸女偷養寵物帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是獅子

波霸奶茶杯大亨暈船嫩模！施宗明暴富傳奇　煮珍珠變美股上市老闆

第77屆英國奧斯卡完整得獎名單！　《奧本海默》狂奪7項…影后艾瑪史東

常在凌晨網購亂買一通？　美數據揭這類人「糟糕一面」

小孟老師／2月19日星座運勢　把握處女另一半「今天會很開心」

《奧本海默》奪7座英國影藝學院電影獎　奧斯卡呼聲高

起底甜美嫩模擁上億資產　「波霸奶茶杯」富商大暈船

警界「張鈞甯」中台灣燈會值勤爆紅！　23歲警讓網友戀愛了

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

被比擬成納粹！以色列召見巴西大使抗議　納坦雅胡怒批：跨越紅線

蔡阿炮樂當新手阿公！「台北衝墾丁」就為看孫女　牽新車燦笑拜拜

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

國際熱門新聞

YouTube前執行長19歲兒子　陳屍大學宿舍

蘋果恐吞「169億罰款」！

瞞著媽媽網路賣色！雙胞胎姊妹海撈1.2億　親戚變客戶

女偷養寵物帶進咖啡館　一查竟是獅子

單親媽每周騎「4小時」賣菜養兒

男全裸「媽媽幫洗殘廢澡」　女友嚇壞

世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

美5艘航母首度齊聚西太平洋！　對中國、北韓秀肌肉

日本「出租男友」人氣夯　巨乳網紅嗨喊好香

日本裸祭將登場　首度開放女性穿衣參加

東京迪士尼遊客太多！浦安市擬收「住宿稅」

24歲女模大方公開「整形前後對比」！

美國防部：對胡塞武裝掌控葉門地區5度自衛性襲擊

更多熱門

相關新聞

美軍直升機加州墜毀　陸戰隊5人亡

美軍直升機加州墜毀　陸戰隊5人亡

美國軍方今天（8日）表示，一架軍用直升機在加州聖地牙哥（San Diego）郊外墜毀，當時天候雪雨交加，機上的5名美軍陸戰隊員已被證實死亡。

無人機襲美軍敘利亞最大基地！　至少6人陣亡

無人機襲美軍敘利亞最大基地！　至少6人陣亡

蘇利文：美國有意進一步打擊伊朗支持團體

蘇利文：美國有意進一步打擊伊朗支持團體

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死

美印太司令提名人：應警戒中國侵台可能性

美印太司令提名人：應警戒中國侵台可能性

關鍵字：

美軍胡塞武裝

讀者迴響

熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

今「雨水」飆33℃！下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面