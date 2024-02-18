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單親媽每周騎「4小時車程」賣菜養兒　橫跨400公里懷創業夢

單親媽每週「4小時車程」賣菜養兒　橫跨400公里懷創業夢

▲女子表示，起初往返兩地的路程和車程，讓她頗感辛苦，但仍心懷創業的想法。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

馬來西亞霹靂州（Perak）一名29歲女子，為了養育10歲孩子，每周花4小時的路程去首都吉隆坡賣蔬菜，即便為人母的她16日再婚，仍透露會繼續這個生意，並將其進一步打造成個人事業。

根據《星洲網》報導，女子2023年年中開始，每周都會從拉律峇登司南馬縣的章卡遮令（Changkat Jering），騎4小時的摩托車去首都吉隆坡的蕉賴皇后鎮（Bandar Sri Permaisuri）賣蔬菜，不惜往返300公里路程，為的就是養育年僅10歲孩子。

女子表示，起初往返兩地的路程和車程，讓她頗感辛苦，一旦車子爆胎或遇到惡劣天氣，恐怕當天就也無法成行。意外的是，後來她在吉隆坡賣的蔬菜價格低廉、品質良好而大受歡迎，「我應該和吉隆坡的民眾分享我家鄉章卡遮令（Changkat Jering）和武吉幹當（Bukit Gantang）的新鮮蔬菜。」

女子提到，早在成為菜販前就已心懷創業夢，但因今年年初再婚，只好暫停生意，並稱婚後就會重回崗位，「我的丈夫非常支持我的生意，事實上他還打算幫助我。」

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