日本「裸祭」打破1250年歷史　首度開放約100名女性穿衣參加

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文／中央社東京18日綜合外電報導

日本愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社，將於2月22日舉行歷史悠久的「國府宮裸祭」，今年首度開放約百位女性可穿著衣服參與部分祭典儀式。

日本時事通信社報導，日本各地過去一直以來有著「女性禁令」的祭典，由於肩負祭典重任人數不足及社會價值觀多元化等因素，目前已漸漸開放女性加入，讓日本傳統祭典活動也隨著時代演進發生變化。

國府宮裸祭是擁有超過1250年歷史的祭典，只要能觸碰到被選為「神男」的男子，據傳就能消除厄運。

當這位一絲不掛的「神男」現身時，其他僅穿著白色六尺「褌」（類似丁字褲）及白布襪的男性則會一擁而上追逐「神男」，希望能透過觸摸得到好運。

而今年允許女性參與的部分，則是在上述的激烈推擠活動前的一項獻竹儀式，約100名女性將身著「法被」（日式短外衣）等服裝，負責扛起用祈願除厄布綁住的竹子獻給神社。

▲▼愛知縣稻澤市國府宮神社每年農曆新年舉行裸祭，參加者撫摸神男。（圖／達志影像／美聯社）





尾張大國靈神社表示，雖然裸祭至今都沒有禁止女性參加，但因為慣例上都要穿著「褌」，所以過去從未開放女性參與。由於當地女性團體2023年10月提出希望參與部分祭典活動，所以神社方面決定只讓女性參與男女分開的獻竹儀式。

在日本各地過去只有男性參與的祭典，現在也逐漸開放女性參加。例如佐賀縣鳥栖市的祭典「村田浮立」，2023年10月就讓4名女童參加相關活動。

而燃燒巨大火炬並有身穿「褌」的年輕人狂舞的滋賀縣守山市「勝部火祭」，今年1月也讓3名女童擔任引導火炬入宮的提灯者。

尾張大國靈神社禰宜（神職名稱的一種）片山貢說，即使改變參加形態也不會改變祭典意義，「我們會珍惜傳承下來的部分，並把讓孩童與女性也能樂在其中的祭典傳承到未來」。