納瓦尼之死惹疑　俄情報官員「2天前曾現身監獄」！一度切斷監視器

▲ 英國支持者哀悼納瓦尼，在俄國駐倫敦大使館圍欄貼上標語，「誰是下一個？」（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日據報在獄中猝逝，外界紛紛將矛頭指向總統普丁，認為是他下手除掉頭號政敵。如今傳出在納瓦尼身亡前幾天，曾有俄國情報機構官員前往監獄視察，一度關閉監視器和監聽設備，恐怕與他的死亡有關。

綜合《獨立報》等英媒，俄國反貪腐網站Gulagu.net指出，就在納瓦尼去世的2天前，俄羅斯聯邦安全局（FSB）幾名官員曾前往視察他被關押的北極流放地IK-3聯邦監獄「極地狼」，還關閉部份安全攝影機和監聽設備。

該網站由俄國人權運動家奧斯切金（Vladimir Osechkin）創立，消息來源包括政治犯，稱聯邦監獄管理局（FSIN）在當地分支機構的一份報告中，也提及FSB官員到訪的消息。

網站還指出，當局宣布納瓦尼死訊的速度「快得令人懷疑」。他在16日下午2時17分被宣告死亡，短短2分鐘後獄方就發出聲明，4分鐘後國營Telegram頻道便公布他死於血栓，7分鐘後則是克里姆林宮發言人佩斯科夫，向媒體公開他的死訊。

人權組織指出，速度這麼快「僅代表一件事——一切都是事先計畫、協調好的，直到監獄管理局發布新聞稿前的每分每秒都是。」

但也有消息人士認為，這很可能純粹是因為納瓦尼死亡的時間早於下午2時17分，聲稱獄囚早在當地上午10時就被通知他死亡的消息。