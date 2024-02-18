美軍開車撞死2日人　返美「只關1個月」獲釋！日本民眾群情激憤

▲里奇•阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）2021年在富士山開車撞死2名日人，返美服刑1個月後迅速獲釋，引發日本民眾憤怒。（圖／翻攝自X／@jaketapper）

記者張寧倢／編譯

駐日美軍里奇•阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）於2021年5月29日在富士山開車撞死2名日本公民，被判處3年有期徒刑，原先在日本服刑，直到2023年12月被轉移回美國關押，但返美服刑僅1個月就獲得假釋出獄，他開心與妻小團聚的照片曝光後日本公眾深感憤怒，甚至引發兩國緊張。

根據BBC報導，美國海軍中尉里奇•阿爾科尼斯曾駐紮在神奈川縣的橫須賀美軍基地，後來在富士山肇事撞死了一名85歲日本老婦與她的54歲女婿，他承認過失駕駛罪並於2021年10月被日本法院判處3年刑期，但美國海軍軍醫當時為他辯護，說他在事故當下患有「急性高山症」。

阿爾科尼斯去年12月轉移到美國監獄，關押一個月後，美媒CNN主播塔珀（Jake Tapper）於1月13日在社群平台X上發文慶祝他已獲得完全假釋，意即他不會再受到當局監督，相關貼文還附上多張36歲的阿爾科尼斯與妻子布列塔妮（Brittany）還有3名子女的合照，一家人笑得非常開心。然而，這則「重磅消息」卻震驚了日本公眾。

▲里奇•阿爾科尼斯1月13日獲釋後與家人團聚。（圖／翻攝自X／@jaketapper）

美國猶他州共和黨參議員麥克•李（Mike Lee）在阿爾科尼斯獲釋後，甚至發布貼文說，「日本欠這一家人和美國一個道歉。」這導致日本網路社群上掀起一陣憤怒，日本網友紛紛表示，「為什麼你們在慶祝？」、「他和他的家人有向日本受害者家屬道歉過嗎？」

事實上在此之前，布列塔妮與其他的聲援者，早已在美國發起了一場成功的施壓運動，要求政府讓她的丈夫獲釋。美國總統拜登發表完2022年國情咨文後曾經與布列塔妮擁抱與對話，副總統賀錦麗也曾直接向日本首相岸田文雄提出此事。

BBC指出，儘管日本民眾不滿，部分日媒也有報導，但兩國政府都沒有公開發表評論。美國天普大學（Temple University）日本分校教授布朗（James D Brown）認為，日本政界人士或主流媒體沒有動機去放大此案，因為日本國內普遍認識到儘管不公正，但與美國結盟對於日本的安全仍然至關重要，這樣做將惡化美日關係，像這些案件「無疑具有破壞性」。

據報導，第二次世界大戰以來，美國長期都在日本駐軍，至今日本各地約有5.4萬美軍駐紮在120處基地，而光在沖繩就有32個基地、將近3萬美軍。由於沖繩毗鄰台灣，若要使美國有能力應對中國對台灣的任何武力入侵，在沖繩的軍事駐紮則至關重要。

以沖繩為主，日本民間對於美國在日本的軍事存在不滿情緒逐漸升高。去年一項民調顯示，7成沖繩居民認為美軍基地集中於沖繩是「不公平」的，但同時也有越來越多年輕人接受美軍的存在。法布朗補充，儘管日本人出現不滿情緒，但美國作為日本核心盟友的地位仍是「不可替代」的。