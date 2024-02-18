24歲女模大方公開「整形前後對比」！　自爆：下巴都是假的

▲安娜大方承認，自己經常進廠維修。（圖／anna_paul，下同l）



記者王佩翊／編譯

澳洲24歲女模安娜保羅（Anna Paul）在Instagram擁有243萬名粉絲追蹤，而高人氣的她日前卻突然公開整形術前術後的對比照，她直言，自己每個月都會進場維修一次。安娜希望粉絲不要對外表過於自卑，因為拿網路上打過針的「假臉」與自身天然的真臉做比較並不公平。

根據《每日星報》報導，擁有超高人氣的女模特兒安娜經常在社群網路上分享各種美照，然而她日前卻突然在自己的Instagram公開多張整形前後對比照，其中更包含整形醫師在替她下巴注射的手術照。她強調，自己漂亮的臉蛋並非百分之百來自父母的基因，她的原生臉孔也沒有完美的下巴，全是靠定期進廠維修換來的。

從照片中可以看到，安娜微笑著對鏡子自拍，並露出多個角度的下巴顎線。她在同篇貼文也發布了一張整形手術照，只見一名戴藍色手套的醫師用筆在她的下巴標記，準備打針填充。

安娜寫道，「我每隔幾個月就會做一次下巴填充，完成後的臉跟我的原生臉型毫不相同，我天生就沒有下巴和漂亮的下顎線。所以我想提醒大家不要對自己的外表太過苛刻，也不要拿自己和網路上的人比較，因為你永遠不知道網路上的人背後做了多少東西。不要拿你的真臉和別人注射過的臉進行比較，這不公平。」

貼文一出，許多網友大讚安娜誠實且價值觀正確，並願意適時疏導粉絲。網友表示，「謝謝妳的分享，安娜！我也常常因為下巴不漂亮覺得很困擾，雖然我努力不去比較，但這真的很難」、「我很喜歡妳說的，說得真好，不要比較」等。