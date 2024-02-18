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5m長「斷頭鯨屍」驚現北海道海邊！　目擊民眾：已開始腐敗

記者王佩翊／編譯

日本北海道有民眾目擊在北斗市的海邊，有一頭無頭的鯨魚屍體被海浪拍打上岸。根據現場照片，鯨屍長度約5公尺，已經開始進入腐敗狀態。專家則推測，鯨魚的死亡時間應該已經長達數日，甚至超過1周。

根據《北海道文化放送》報導，這頭鯨魚品種為小鬚鯨，由於身體沒有其他外傷，因此專家初步研判可能是自然死亡，至於為何頭部消失，仍待釐清。

根據《北海道放送》報導，目擊民眾18日下午經過北斗市七重濱的海岸時，在岸邊發現這具鯨魚屍體，仔細一看才發現鯨魚沒有頭部。警方獲報後也已經趕往現場確認。

根據負責收集北海道內鯨魚擱淺情報的生態研究團隊「Stranding Network 北海道」官網資訊，北海道南部江差町的海邊1月24日才有人發現1具雌性白尾海豚擱淺。

另一方面，擱淺鯨魚由於胃和內臟的東西分解，會產生大量甲烷氣體，如果屍體無外傷，可能導致氣體無法外泄，進而引發爆炸。

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