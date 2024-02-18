晚安小雞丟光台灣的臉！柬埔寨高層震怒了　當地人刷一排愛心



▲ 晚安小雞、阿鬧大鬧柬埔寨，遭判處2年徒刑。（圖／翻攝自柬中時報）

記者邱晟軒／綜合報導

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」大鬧柬埔寨，遭當地警方火速逮捕並判處2年徒刑。對此，前任柬埔寨總理洪森親王兒子、公共事務部部長洪馬尼震怒表示，對兩人的行為感到震怒，強力譴責這是有預謀的行為，目的是汙辱柬埔寨的形象，「令人無法容忍」。

洪馬尼17日在臉書發文表示，最近，西哈努克省當局針對兩名外國人在西哈努克省製作具有煽動性質的假造影片的行動進行了嚴厲打擊。這兩名外國人所拍攝的假造影片，旨在污辱、扭曲柬埔寨的現實狀況。

洪馬尼進一步指出，實際上，柬埔寨目前和平且安全，這些行為都嚴重損害了柬埔寨王國的榮譽以及形象，令人無法容忍，我希望今後這種事件不要再發生這種情況。

洪馬尼強調，我支持政府采取果斷措施消除這類罪行，作為警告，不允許將來再次發生這樣的罪行，無論是外國人犯下的，來自哪個國家。同時，他呼籲所有柬埔寨國民不得散布和宣傳歪曲事實、煽動誤導社會的內容。

洪馬尼臉書貼文曝光後，立刻引起不少當地網友力挺，底下留言刷一排愛心圖案，「感激西哈努克省法官、官員的即時作為」、「絕對支持法律制裁」。

▲洪馬尼重砲回應晚安小雞事件 。（圖／翻攝ហួត សុងហាក់臉書）

洪馬尼為前任柬埔寨總理洪森親王與夫人文拉妮的四子。洪馬尼26歲即擔任前總理洪森的助理，去（2023）年8月出任公共事務部部長。

柬埔寨總理洪馬內16日甫提名弟弟洪馬尼擔任副總理，國會預計21日召開全體會議，進行信任投票，料將成為第七屆政府第11位副總理。