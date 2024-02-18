赴泰勒絲演唱會！16歲女粉絲半路車禍當場死亡　10歲妹命危

▲泰勒絲近日到墨爾本巡演，少女粉絲在前往演唱會途中車禍死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）自16日起在澳洲墨爾本一連三天舉行巡迴演唱會。不料，一名16歲少女粉絲在前往演唱會的路上發生嚴重車禍，她的母親開車撞上半聯結車，導致坐在副駕駛座的少女當場死亡，而10歲的妹妹送醫後仍未脫離險境，母親則受到輕傷。

根據CNN報導，澳洲16歲少女米亞卡（Mieka Pokarier）是泰勒絲的粉絲，當地時間15日傍晚6時左右，母親開車載著她與她的10歲妹妹從黃金海岸前往墨爾本，準備一起去看泰勒絲的演唱會，卻在行經新南威爾斯州德寶市（Dubbo）東北方30公里處時發生車禍。

報導指出，米亞卡母親駕駛的SUV與一輛半聯結車正面相撞，坐在副駕駛座的米亞卡當場死亡。後座的10歲妹妹受到重傷，被空中運輸至醫院搶救，目前仍處於命危狀態。母親則是在現場接受救護人員治療後被送往醫院，僅受輕傷。

▲泰勒絲擁有龐大粉絲群支持，巡迴演唱會唱遍全球多國。（圖／路透）

此前，泰勒絲2023年11月在里約熱內盧舉辦演唱會期間，23歲巴西女粉絲安娜（Ana Clara Benevides）承受不了攝氏38度高溫，加上演唱會主辦禁止觀眾帶水入場，泰勒絲才唱到一半她就突然昏倒，送醫後被宣告身亡。事後泰勒絲在IG上發文表達哀悼與悲痛。