19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

▲男子扯女子頭髮，一把拖她下水。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州一對男女發生爭執，外傳只因為19歲女伴拒絕墮胎，男子當場扯著她的頭髮，將她強硬拖進泳池內施暴。這段影片曝光後引發網友高度關注，當地警方已證實這起事件是在15日發生，但女方如今已表明要求警方停止調查。

綜合星洲網、中國報等報導，這起事件發生在雙威鎮，依據目擊網友拍攝到的畫面，男子從泳池上岸後就和女子發生爭執，女子隨後走到泳池附近椅子坐下，男子跟在後方，結果突然之間，男子伸手猛力扯著女子頭髮，把她拖進泳池內。

Katanya kat Malaysia.



Dia nak lemaskan gf dia sebab pregnant.



Gila betoi. Tak kira attempted murder ke ni? pic.twitter.com/hwie3Y9I7j — Dibs (@adibhazlami) February 16, 2024

依據畫面，女子先是摔在地上，接著倒栽蔥掉進泳池，在女子浮至水面的同時，男子企圖把她的頭部壓入水中，她在掙扎數秒之後脫困，男子並未繼續下狠手。但直到影片結束之前，兩人仍在爭吵。

知情網友透露，當時友人聽到尖叫聲之後走到陽台查看情況，沒想到就發現男子出手對女方施暴，甚至多次試圖淹死她，便衝下去想阻止這一切，過了一陣子警衛也終於現身，但卻也從女方口中得知，她因為懷孕不想墮胎，但男方感到不滿才動手施暴。

整個過程大約持續20至30分鐘，不過當警衛出現且反覆要求男子離開時，這名女子護著男方，要求旁人不要插手。影片曝光後引發高度關注，許多網友感到非常憤怒，「有人知道她現在是否安全嗎？」、「謀殺兩條性命應該抓去坐牢」。但也有人說，警衛已經出面要求男子離開，女子還袒護男方，「戀愛腦，只能自求多福」。

警方事後向媒體證實，這起事件於15日在雙威鎮一棟公寓，這對男女確實是一對情侶，不是馬來西亞籍人士。但就在17日晚間，這名19歲女子報警表明不希望警方繼續調查，不願警方對她的男友採取任何行動，由於女子並未受傷也無意接受任何治療，因此警方也依據事主的要求，不會繼續調查此案。