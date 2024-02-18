25歲男開車經酒測點　後座腳踏墊「一包鼓鼓的」慘了

▲警方在酒測臨檢時發現車內有鼓鼓的包包。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢警方昨晚在環北路與中豐北路口執行取締酒駕勤務，25歲徐姓男子駕車經過攔檢點時，車內散發疑似毒品氣味，眼尖員警發現後座腳踏墊上有一個鼓鼓的包包，打開查看竟是槍、彈，徐男辯稱不知子彈和槍怎麼來的，當場被帶回依法偵辦。

▲打開一看竟然是子彈和改造手槍。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局普仁派出所昨晚21時許執行全市性取締酒駕勤務，徐姓男子駕車經過路檢點時，原本要開窗查徐男是否酒駕，但卻從他的車內疑似散發有毒品氣味，在警方的盤查過程中，眼尖員警發現他後座腳踏處放有一個鼓鼓的包包，十分可疑，在警方盤問下，他還說：「沒有啦，那個空的。」

▲▼將徐嫌依法移送偵辦。（圖／中壢警分局提供）

警方直覺不單純，要求徐男打開受檢，男也配合警方把包包打開，沒想到一打開，裡面竟然放著子彈10顆及改造槍半成品1把，徐男雖表示不知道子彈和假槍怎麼來的，仍當場被警方帶回偵辦，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地檢署偵辦。中壢分局表示，本案將持續向上溯源擴大偵辦，也持續對易發生各類犯罪情事時段，特別縝密規劃加強威力掃蕩並結合路、攔檢勤務，杜絕各類案件發生。