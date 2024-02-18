世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

▲世界衛生組織秘書長譚德塞表示，下一場全球大流行疫情必將爆發。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）上周在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「X疾病」（Disease X）的爆發只是時間問題，而不是機率問題。他強調，早在新冠肺炎爆發前的2018年他就提出了類似的大流行病警告，而如果世界無法吸取教訓，人類將在下一場全球疫情大流行中付出巨大代價。

根據福斯新聞報導，譚德塞在世界政府峰會（World Government Summit）上告訴世界各國領導人，他2018年就首次發出類似警告，稱可能爆發未知的「X疾病」大流行（pandemic），而致命的新冠肺炎（COVID-19）已經證明他是對的。

譚德塞認為，儘管在新冠肺炎導致數百萬人死亡後，在疫情監測、大流行基金、疫苗生產能力等方面取得一些進展，但直到現在，世界仍未做好準備應對新的一場大流行病，如果無法吸取教訓，「我們將在下一場疫情中付出巨大代價，而且還會再有下一次」。

譚德塞強調，「歷史告訴我們，下一場疫情大流行的爆發只是時間問題，而不是機率問題。」他解釋，下一次可能是流感病毒、新的冠狀病毒，或是人類一無所知的新病原體所引起，「我們稱之為X疾病」。

譚德塞重申，全球迫切需要在5月之前達成一項有關防範大流行病的國際性協定，這是「對人類至關重要的任務」。報導指出，協議內容涵括了研究、開發、取得疫苗與其他產品，以及分享資訊、技術和生物樣本等方面的跨國合作。

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