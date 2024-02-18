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美民宅氣爆夷為平地慘況曝光　多人受困求救！消防員殉職13人傷

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州一棟民宅16日晚間爆炸，當時有多名消防人員正在屋內確認瓦斯外洩的情況，多人受困發出求救訊號，現場人員隨即展開營救行動，最終確認一名45歲消防員死亡，另有13人受傷。依據爆炸後的現場畫面，整棟民宅被夷為平地，現場不斷冒出大量濃煙。

綜合CNN等報導，這起民宅爆炸事件發生在維吉尼亞州斯特林（Sterling），美東16日晚間7時40分左右，消防單位接獲民宅出現不明異味疑似燃氣外洩的通報後，立刻派員前往現場後穿戴裝備進入屋內，把2名住戶及寵物全都帶出來。但就在8時30分左右，也就是接獲通報不到1個小時，民宅突然發生災難性爆炸，造成還在住宅內的多名消防人員受困，屋外也有多人受傷。

受困人員多次發出求救訊息，在場團隊立刻開始救人。依據爆炸發生後的現場影像，大量濃煙從被夷為平地的民宅殘骸中冒出，瓦礫堆散落至街道上，現場全毀。附近居民形容，民宅爆炸的那瞬間猶如地震一樣搖晃，數英里之外也有感。

這起事件造成45歲消防人員特雷弗布朗（Trevor Brown）殉職，另有13人受傷送醫，傷者之中有11人是救援人員，有的人傷勢嚴重，截至當地17日上午仍有4名首批趕到現場的救援人員還在住院治療。

勞登郡消防單位事後說明，當時消防人員先確保所有人離開民宅，接著才開始處理燃氣外洩的狀況，正針對這起事件展開進一步調查。

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