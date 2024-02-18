日本入境只要1分鐘！羽田、關西率先實施　全面備戰大阪世博

▲日本羽田機場率先試用新系統，入境時間最快可以縮短至1分鐘。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府為了應對持續成長的外國觀光人潮，提高機場旅客的便利性，因此開發新系統結合海關與入境審查的部分程序，將入境手續所需時間縮短，最快只需要1分鐘。該項新制度2024年中將優先於羽田機場與關西國際機場啟用，1月底開始也率先於羽田機場第2航廈試營運。

根據《日經新聞》報導，隨著新冠疫情造成的出行限制解除，赴日旅遊的外籍觀光客人數持續成長，而日本政府為了優化遊客的旅遊體驗感，致力於縮短機場等候時間。

根據目前規定，無論是日本公民還是外籍人士，抵達日本的所有旅客都必須在日本政府的Visit Japan Web輸入必要的資訊，包含護照號碼以及報關物品資訊，填寫完畢後會產生1個QR Code，旅客則須在入境過程中出示該QR Code。

由NEC開發的新系統則將整合入境審查與海關的訊息，民眾不需要再填寫單獨表格，大大節省入境所需時間。依照現行規定，海外旅客入境時必須出示2次護照，分別是在入境審查與海關，然而有時候等待時間會超過1小時，而新系統則能大量簡化移民官的工作內容。

新系統1月底起已經在羽田機場第2航廈試營運，3月底將會根據實施情況，決定將該系統擴展至全日本其他機場。