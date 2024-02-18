侄兒不倫戀伯母！「買兇殺伯父」棄屍偽裝意外　警眼尖識破

▲死者遭妻子與侄子聯手殺害。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／編譯

印度一名人妻婚內出軌自己丈夫的親侄子，兩人甚至在情人節當晚買兇殺害女子的丈夫，並企圖偽裝成意外身亡。直到警方發現死者屍體的傷勢與女子聲稱的死因不符後，深入調查，才發現這起駭人聽聞的謀殺案。

根據《中國報》引述印度媒體報導，印度中央邦印多爾一名男子15日凌晨被發現陳屍於一處涵洞附近的水溝旁，一旁則有一輛腳踏車，疑似是騎車外出後，意外摔車，但因無人發現，導致傷重不治。

警方獲報後，原本也打算按照意外處理，然而眼尖的警察卻發現死者遺體的頭部與腳部出現不合理的嚴重傷勢，不像是摔車造成，懷疑案情不單純，因此展開調查。

警察調閱附近監視器並探訪死者鄰居後，發現死者的妻子與死者的侄子關係不單純，疑似有染。警方懷疑兩人有犯案動機，隨後又在死者家中尋獲石頭，疑似就是攻擊死者的鈍器，不僅如此，屋內還有沾滿血跡的衣服。

警方指出，死者的侄子與伯母發生婚外情後，為了永遠在一起，於是在2月14日情人節當晚，在伯母的照應下，帶著3名同夥潛入伯父家中，並拿石頭狠砸伯父的頭部，使其死亡，隨後4人離開，並由伯母清理家中的血跡。

侄子事後花錢請了另一個人協助棄屍，並將伯父的屍體與腳踏車棄置在一處涵洞附近的水溝，將現場偽裝成是伯父騎車意外摔車死亡。目前侄子、伯母以及另外4名共犯皆已被逮，但其中2人是未成年者。