幸運逃過死劫！她躲暴風雪坐車2秒「屋頂砸下來」　嗨喊上帝保佑

Барнаул, это - столица региона: Женщина села в машину и стала жертвой падения куска крыши со здания. Всего обломки упали на 19 машин. На этот раз - повезло, но формула - сдохнуть когда и где угодно, одинаково верна для любого региона россии (или оккупированной ею территории). pic.twitter.com/nmrJ4MOzPg — ????????יצחק ברונסטן???????? (@slvfortwit) February 15, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯西伯利亞西南部的城市巴爾瑙爾（Barnaul）從本月14日起受到強烈暴風雪侵襲，光是當天就發生24起事故，其中還包括6棟房屋的建築結構與屋頂受損。當地一名婦女就遭逢屋頂從頭頂砸下的死亡事故，可謂是九死一生，不過當時她正好要坐進進車內，幸運逃過死劫，事後她從汽車內爬出。

根據俄媒NGS22，位於俄羅斯西伯利亞西南部、阿爾泰邊疆區首府巴爾瑙爾遭逢強烈暴風雪侵襲，光是風速便達到每秒19公尺，其中在工業區內被強風吹走的屋頂便剛好砸中一輛停放的汽車上，此時車內正好坐著一名婦女，這一瞬間被拍攝成影片，在社群網路群組中流傳。

從事發現場的影像可以看到，該名婦女打開車門坐進轎車內，此刻頓時傳來一聲巨響，被強風吹走的屋頂重重地倒塌砸落在汽車上，且完全掩埋該輛轎車，此後坐在轎車內的婦女迅速從轎車離開，逃離現場。

該名婦女表示，「感謝上帝，保佑我毫髮無傷！」

巴爾瑙爾市府透露，暴風雪所引發的強風造成10輛汽車毀損、2人受傷，但是傷者的傷勢並未嚴重到必須住院治療，目前倒塌物都已清理完畢，來自其他城市的緊急救援隊、地區救援中心代表、巴爾瑙爾市工業區緊急狀況管理部門等相關人員都在現場工作。