南韓醫界明起請辭、罷工！抗議「醫科生擴招」改革　政府硬碰硬

▲大韓醫師協會17日召開會議，反對政府擴編醫科生招收名額計畫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

在面臨新冠疫情之際，南韓政府體認到醫療人力不足、醫療資源城鄉分佈差距過大等問題，因此計畫擴增醫學院招生名額，然而卻屢次遭到醫界抗議而作罷。如今，尹錫悅政府決定大刀闊斧改革，每年招生增額2000名，為此住院醫師決定發起團體行動，包括從明（19）日起集體請辭、罷工。不過，政府仍堅定立場。

自從南韓保健福祉部本月6日公布醫療改革計畫，將每學年度醫學院招生名額從3058名調漲至5058名後，包括首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院等「五大醫院」的住院醫師決定，19日起集體請辭、20日晚間6時起投入罷工，就連醫科生與相關研究生也決定集體休學。

根據《韓聯社》，自從醫療改革計劃頒布後，醫界在10天內正式投入反抗行動，然而尹錫悅政府決定「硬碰硬」，包括保健福祉部聲稱「就算要撤銷醫師執照，也不惜採取嚴厲行動」，此後更頒布新命令，包括禁止教學醫院受理住院醫師的群體請辭書，同時向大韓醫師協會等醫療團體下令，禁止教唆集體行動。

至於上述提到「五大醫院」住院醫師考慮集體罷工等情況，保健福祉部決定前往現場進行檢查，針對拒絕進行診療的住院醫師，個別下達業務開始執行令。

▲文在寅政府時期，南韓醫界便於2020年9月發起罷工等行動，抗議政府擴編醫科生招收名額的計畫。（圖／達志影像）

報導指出，南韓醫學院每年招生名額從2006年便一直凍漲，停留在每年招收3058人，直到2020年新冠疫情肆虐之際，醫療人力不足的問題終於爆發。

儘管當時文在寅政府有意推動改革、擴編每年招生額度，預估從2022學年度起10年以內追加培育4000名醫療人力，但卻慘遭醫師協會、住院醫師以集體休診等方式抗議，醫科生更拒絕參加國家考試，最後改革只好作罷。

南韓保健福祉部次長朴敏守在例行簡報會議上強調，「從明年起增額2000名，到了2035年就能培育超過1萬名的醫師，並不是我們一下子調漲太快，而是改革做得太慢了。」

對於住院醫師、醫師協會等醫界人士以請辭、拒絕診療、罷工等方式回應政府的醫療改革，此次民眾的反應相當冷淡。民調機構蓋洛普韓國從13至15日針對1200名成年男女進行調查，結果高達76%的民眾支持政府增加醫學院招生名額，只有16%的民眾反對。

▲南韓大邱醫師脫下白袍，群起反對政府擴招醫學院生的政策。（圖／CFP）

另外，大韓醫師協會醫療政策研究院也曾於去年11月針對4010名醫師會員進行調查，結果顯示年齡愈長的醫師，對於政府擴增醫科生的改革政策愈能抱持客觀態度。

一名開業經營診所的60多歲醫師受訪，他認為年輕醫師普遍反對醫科生招收增額的原因，在於年輕醫師擔憂業界競爭（選擇志願科別、開業等）會變得更加激烈，至於年長或資深醫師之所以不那麼反對，是因為其在業界地位已相對穩固。

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