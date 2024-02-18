兵源短缺！日本自衛隊宣布「放寬男女髮禁」　盼招募更多年輕人

▲日本防衛省宣布，4月起將解除男女新兵髮禁。圖為日本航空自衛隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

從軍人數攸關國家防衛能力，為了吸引更多年輕人加入武裝部隊，日本防衛省在1月專家小組會議上宣布，預計從4月起將放寬自衛隊的「髮禁」，允許剛入伍的新兵可以留更長的頭髮。日本自衛隊現行規定，男性新兵必須剃平頭，女性只能剪短髮。

綜合英媒BBC、日本TBS電視台等報導，日本防衛省宣布放寬部隊髮禁之際，正值對中國與北韓的擔憂日益加劇，日本致力於解決兵源短缺的時局。報導指出，自衛隊新兵會被分配到教育部隊（新訓部隊），各部隊規定男性必須理成平頭（寸頭），女性剪短髮等髮型建議標準。

4月上路的新規定將允許男性新兵留長後腦杓、兩側與頂上的頭髮，也允許女性留長髮，但著裝時頭髮不得散落於肩膀上，長髮必須紮起，且不能影響戴鋼盔或帽子。

▲日本面臨勞動力短缺，實行志願兵役制度的自衛隊也面臨人才招募困難。圖為日本自衛隊軍事演練。（圖／達志影像／美聯社）

日本防衛大臣木原稔在1月的會議上表示，防衛省與自衛隊是由「人」組成的組織，防衛力量的核心是自衛隊員，「這是我強烈感受到的。」他說，由於日本面臨嚴重的勞動力短缺，防衛省也意識到，無論是私人企業或公部門，在招募人才上的競爭都持續加劇。

針對解除「髮禁」吸引年輕人入伍的措施，防衛省表示，最近連日本公立高中也在重新審視對學生髮型的過度限制，「有必要考量到年輕人是在怎樣的規則中成長培育的。」此外防衛省也在討論，為那些難以安排休假的船艦隊員、進行森林偵察與生存訓練等隊員增加補貼，並且擴大聘用高度專業知識的民間人才。

據BBC報導，日本除了生育率下降、人口高齡化程度高等問題外，自衛隊薪資太低與性騷擾指控導致的士氣低落，也是一大阻力。日本政府去年（2023）宣布，未來5年將大幅增加國防開支，儘管自衛隊一直在努力達成招募目標，但官員們表示，自衛隊規模仍低於目標10%。

去年也有報導稱，日本防衛省正在考慮批准身上有刺青者加入自衛隊，長期以來刺青被認為與黑幫等犯罪組織有關，在日本部隊一直是項禁忌。不過日本官員們也承認，許多有刺青的民眾並不是黑幫成員，這項禁令阻礙了自衛隊人才招募。