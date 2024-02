靠怪癖發大財　行銷公司老闆「翻垃圾」每年多賺300萬

▲美國一家行銷公司老闆珍妮佛光靠翻垃圾堆轉賣物品,竟每年進帳300萬。(示意圖,unsplash)



圖文/鏡週刊

翻垃圾竟然還可賺到年破百萬?美國一名2寶媽就利用這個習慣,讓自己每年多賺一筆額外之財,僅僅靠在垃圾中挖寶,就讓她每年平均能賺進10萬美元(約新台幣313.9萬元),這筆相當可觀的「額外收入」。

據《紐約郵報》(New York Post)報導,美國馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)一名40歲婦人珍妮佛(Jennifer Lleras)經營一間行銷公司,扶養2個孩子,儘管她是老闆,平常卻習慣去翻找垃圾桶,從中挖掘好物變賣賺錢。

珍妮佛坦言,這項習慣是她在大學修讀一門藝術課時培養的習慣,當時教授建議她去垃圾桶翻找,可能會發現一些出乎意料有趣素材,打從那時開始,即使她目前已經出社會自己當老闆,仍然常常開車到半途,看到垃圾桶就會跑去翻找有沒有什麼「好料」。

對此,她表示光是從垃圾堆挖寶,自己轉賣後每年平均可多賺10萬美元(約新台幣313.9萬元),她曾經在垃圾堆中發現價值500美元(約15,000元新台幣)的Dyson吹風機、名牌包,還曾撿到珠寶首飾等物,這些被棄之如敝屣的東西其實都還可以使用,她將這些物品稍加整理,轉手賣出就輕鬆賺到一筆不小的意外之財。除此之外,她也會將某些物品轉送給親朋好友,或者捐贈給社福機構。

I’m a busy mom with a career who loves to dumpster dive — people ask if I’m poor but I’ve rescued $2,000,000 in treasure https://t.co/yQRjsCgZXq pic.twitter.com/ht7li2cTdk