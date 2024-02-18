靠怪癖發大財　行銷公司老闆「翻垃圾」每年多賺300萬

▲美國一家行銷公司老闆珍妮佛光靠翻垃圾堆轉賣物品，竟每年進帳300萬。（示意圖，unsplash）



圖文／鏡週刊

翻垃圾竟然還可賺到年破百萬？美國一名2寶媽就利用這個習慣，讓自己每年多賺一筆額外之財，僅僅靠在垃圾中挖寶，就讓她每年平均能賺進10萬美元（約新台幣313.9萬元），這筆相當可觀的「額外收入」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）一名40歲婦人珍妮佛（Jennifer Lleras）經營一間行銷公司，扶養2個孩子，儘管她是老闆，平常卻習慣去翻找垃圾桶，從中挖掘好物變賣賺錢。

珍妮佛坦言，這項習慣是她在大學修讀一門藝術課時培養的習慣，當時教授建議她去垃圾桶翻找，可能會發現一些出乎意料有趣素材，打從那時開始，即使她目前已經出社會自己當老闆，仍然常常開車到半途，看到垃圾桶就會跑去翻找有沒有什麼「好料」。

對此，她表示光是從垃圾堆挖寶，自己轉賣後每年平均可多賺10萬美元（約新台幣313.9萬元），她曾經在垃圾堆中發現價值500美元（約15,000元新台幣）的Dyson吹風機、名牌包，還曾撿到珠寶首飾等物，這些被棄之如敝屣的東西其實都還可以使用，她將這些物品稍加整理，轉手賣出就輕鬆賺到一筆不小的意外之財。除此之外，她也會將某些物品轉送給親朋好友，或者捐贈給社福機構。

I’m a busy mom with a career who loves to dumpster dive — people ask if I’m poor but I’ve rescued $2,000,000 in treasure https://t.co/yQRjsCgZXq pic.twitter.com/ht7li2cTdk — New York Post (@nypost) February 2, 2024

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