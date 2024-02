泰前總理戴克辛貪污罪「入獄不到1年」　提前獲釋返家

▲戴克辛在女兒的陪同下獲釋返家。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

泰國前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)因貪汙罪入獄,結果才服刑不到一年就在18日獲釋出獄,在女兒的陪同下,搭車離開警察醫院準備返家。

綜合外媒報導,戴克辛曾兩度獲選為總理,但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡返回泰國,隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑,接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑,結果泰王瓦吉拉隆功(King Maha Vajiralongkorn)在他入獄數天後就將刑期減為一年。

Former Prime Minister Thaksin Shinawatra is released from his hospital to serve his remaining six months of his jail term at home early this morning. #Thailand #thaksin #ทักษิณ #ทักษิณกลับบ้าน pic.twitter.com/evdtGxZqWU