泰前總理戴克辛貪污罪「入獄不到1年」　提前獲釋返家

▲戴克辛在女兒的陪同下獲釋返家。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）因貪汙罪入獄，結果才服刑不到一年就在18日獲釋出獄，在女兒的陪同下，搭車離開警察醫院準備返家。

綜合外媒報導，戴克辛曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑，結果泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在他入獄數天後就將刑期減為一年。

Former Prime Minister Thaksin Shinawatra is released from his hospital to serve his remaining six months of his jail term at home early this morning. #Thailand #thaksin #ทักษิณ #ทักษิณกลับบ้าน pic.twitter.com/evdtGxZqWU — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 17, 2024

不過，現年74歲的戴克辛因身體狀況不佳，入獄第一晚就因出現高血壓症狀送醫，最後持續保外就醫至位於曼谷的警察醫院（Police General Hospital）。泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）上周證實，「他（戴克辛）屬於病重或年逾70歲的一群人，在服刑6個月後自動獲釋。」

戴克辛18日在女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的陪同之下搭車返家，貝東丹也在社群媒體證實，「戴克辛已經回到家了，希望他的身體一切健康。」

戴克辛的支持者也早早做好「歡迎回家」、「我們等這天很久了」的布條，懸掛在戴克辛位於曼谷的家門外。