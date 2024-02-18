超罕見！　超市買特價扇貝竟挖出「5顆珍珠」樂歪

▲超市買的特價扇貝裡竟挖出5顆珍珠。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

情人節這天，不少人會收到滿滿的甜蜜，但日本一名網友的情人節禮物卻相當獨特，原來是他當天無意間買了一盒特價299日圓的北海道扇貝，沒想到竟從裡面挖出5顆罕見的「扇貝珍珠」，而這種情況發生的機率僅百萬分之一。

日本一名網友於情人節當日在社群平台X上po出幾張照片，原來是他在超市購買了一盒特價只要299日圓（約台幣63元）的北海道扇貝，帶回家後發現卻扇貝裡面包著一顆白色的圓形物體，上網一查後震驚地發現，這個白色物體竟然是非常罕見的「扇貝珍珠」（スキャロップ真珠）。

根據網路資料顯示，扇貝不屬於常產珍珠的貝類，多半是美洲扇貝才會出現，而日本能夠產出珍珠的扇貝相當罕見。由於天然的「扇貝珍珠」極為稀有，平均每10萬到百萬個扇貝之中才有會出現1顆，價格也相當高昂，品質較好的珍珠甚至能以1000萬日圓的高價賣出。

這名網友表示，他原本以為只有一顆珍珠，但打開扇貝後，竟發現裡面還有更多，最後共取出了5顆大小形狀各異的珍珠。雖然這些珍珠在市場上可能並無太大價值，但對他來說，僅花一筆小錢就能享受到尋寶的樂趣，並吃到美味的扇貝，已讓他心滿意足。

這篇貼文也在網路上引發熱議，瀏覽次數超過千萬，許多網友紛紛留言表示羨慕，「明天開始超市的扇貝都要缺貨了」、「希望我也能在超市看到」、「裡面居然有5顆」、「這真的是太幸運了吧！」