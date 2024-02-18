　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症　家屬暫無法領回遺體

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼猝死獄中。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼16日在北極圈內流放地昏迷後逝世。他的團隊今天被告知，他是因「猝死症」而喪命，且在當局調查完成之前，他的遺體不會移交給家人。

據俄羅斯監獄部門，47歲的前律師納瓦尼（Alexei Navalny）16日在位於莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

以美國總統拜登為首的西方領導人對納瓦尼的勇氣表達敬意，並在未提供證據的情況下指責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）應對這起死亡事件負責；英國也稱此事將「招致後果」。

接獲納瓦尼的死訊後，他69歲的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）冒著零下30度的嚴寒前往愛子遇難的北極流放地。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）告訴路透社，柳德米拉已收到納瓦尼的正式死亡通知，死亡時間為當地時間2月16日下午2時17分。

納瓦尼「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在社群平台X發文表示，「今天早上，當納瓦尼的律師和母親抵達流放地時，他們被告知納瓦尼的死因是猝死症候群（sudden death syndrome）。」

猝死症候群是一個模糊的醫學名詞，意指導致心臟驟停和死亡的多種心臟疾病。

他的團隊表示，目前尚不清楚納瓦尼的遺體在哪裡。他的母親被告知，遺體已被送往監獄附近的沙萊喀特鎮（Salekhard），但當她抵達時，當地唯一一間太平間呈關閉狀態。

亞爾米許說，納瓦尼的律師提出詢問後，太平間回應，納瓦尼的遺體不在那裡。後來官員告訴他們，在當局完成調查前不會將遺體交給家屬。

ET快訊
台中情侶養30隻貓狗！　大火燒到慘剩骨骸
財神眷顧！　彰化彩券行「一天刮出2大獎」
快訊／陸船翻覆2死！國台辦喊「不存在禁止限制水域」　金門縣府
今起吹南風！「反潮房子狂流汗」開窗通風更慘　5除濕撇步公開
他吃沒蒸熟年菜「感染2細菌」！血壓掉60急住院　醫：嚴重敗血
林千又：終於有人還我清白了！你就是害我和賴先生支離破碎的罪魁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯36城發起「紀念納瓦尼」活動　人權團體：至少400人遭逮捕

以色列空襲釀44死　加薩估累積逾2.8萬人遭殺害

泰前總理戴克辛貪污罪「入獄不到1年」　提前獲釋返家

菲控中國海警船「橫越船首、擋航道」　黃岩島外阻菲補給船

超罕見！　超市買特價扇貝竟挖出「5顆珍珠」樂歪

菲律賓控中國漁民在黃岩島「使用氰化物」　破壞傳統漁場

卡達：近日以哈停火協議談判「不太樂觀」

匈牙利總理奧班：準備本月批准瑞典加入北約

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症　家屬暫無法領回遺體

納瓦尼不明身亡！母親趕往北極　團隊要求立刻歸還遺體

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

俄羅斯36城發起「紀念納瓦尼」活動　人權團體：至少400人遭逮捕

以色列空襲釀44死　加薩估累積逾2.8萬人遭殺害

泰前總理戴克辛貪污罪「入獄不到1年」　提前獲釋返家

菲控中國海警船「橫越船首、擋航道」　黃岩島外阻菲補給船

超罕見！　超市買特價扇貝竟挖出「5顆珍珠」樂歪

菲律賓控中國漁民在黃岩島「使用氰化物」　破壞傳統漁場

卡達：近日以哈停火協議談判「不太樂觀」

匈牙利總理奧班：準備本月批准瑞典加入北約

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症　家屬暫無法領回遺體

納瓦尼不明身亡！母親趕往北極　團隊要求立刻歸還遺體

台中民宅火警！情侶養40隻貓狗只救出7隻　2、30隻被燒到剩骨骸

藍綠瓜分立院八委員會雙召委　「關鍵少數」民眾黨恐吃悶虧

民眾黨團8委員會各放一人　衛環委員會最熱門3人搶

蔡壁如紮根台中！這2人若選2028總統　她都不會缺席

立院熱門委員會搶破頭　綠營外交國防大洗牌「補新血」、教文很搶手

韓系微刺青超仙、太妍草寫文字獨特有意義　刺青前後保養入門必看

韓網熱門／舞蹈挑戰創始者！　ZICO「常被埋怨」：藉此機會道歉

備戰新國會！委員會意願曝光　謝龍介搶內政、徐巧芯進外委、吳宗憲入司法

台灣領空曾是金雞母！2原因反虧損　民航局擬調漲「過路費」

陸漁船翻覆2死！國台辦喊：不存在禁止、限制水域　金門縣府回應了

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

女屍放靈車2年！　前殯儀館老闆屋藏30人骨灰

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

男網紅擁3辣妻！　訂製大床「4P激戰」

義大利躋身歐洲最安全國家

超市買特價扇貝竟挖出「5顆珍珠」

搶女婿失敗　控制狂老媽竟帶球嫁親家公

德州邊界部署更多國民兵　阻非法移民

少女戀上多金繼父！青春肉體誘他玩禁忌戀

空難墜樓到中毒　批評普丁多死於非命

歐盟強調希望維護台海和平穩定

更多熱門

相關新聞

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）今天要求「立刻」將他的遺體歸還家屬。

空難墜樓到中毒　批評普丁多死於非命

空難墜樓到中毒　批評普丁多死於非命

盤點普丁死亡筆記本！反對者一律「殺無赦」

盤點普丁死亡筆記本！反對者一律「殺無赦」

納瓦尼死前2天告白愛妻「越來越愛妳」

納瓦尼死前2天告白愛妻「越來越愛妳」

納瓦尼身亡！西方領袖「譴責普丁」回應一次看

納瓦尼身亡！西方領袖「譴責普丁」回應一次看

關鍵字：

納瓦尼Alexei Navalny俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

彰化彩券行一天刮出2大獎！2移工接力抱走百萬

UNIQ金聖柱爆隱婚生子　團員語音「兒子沒睡？」他秒變臉

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面