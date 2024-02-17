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少女戀上多金繼父！青春肉體誘他玩禁忌戀　懷孕後慌了：媽媽會知道

▲▼情侶。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名少女因為愛上多金繼父，而色誘對方上床。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞媒體Xuan Play最近在Facebook分享了一名匿名少女的心事，原來這名少女在春心萌動的年紀，愛上了財力雄厚、極具男人味的繼父，最後更在繼父生日時，主動勾引繼父上床，可是少女卻在意外懷孕後不知該如何向母親交代。

少女在這篇2月15日被曝光的貼文寫道，她的母親在6年前與繼父再婚，而當時只有12歲的她其實並不太贊成這樁婚事，不過隨著與繼父的相處時間越來越長，她也開始慢慢地感受到了繼父的妥善照顧，並開始愛上對方。

她坦言，「繼父很有錢，也經常幫我購買我想要的東西，還會開豪車來接我放學。最近，我發現我好像愛上了我的繼父。他一點都不顯老，反而看起來還很Man（有男子氣概）。我們經常聊天，和他在一起我真的很開心。」

▲▼驗孕。（圖／CFP）

▲少女與繼父大玩禁忌之戀「搞出人命」後，不知該如何面對母親。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

於是，少女最近趁著繼父生日，媽媽又不在家之時，向繼父表達了自己的心意，豈料卻被繼父以「視她為半個女兒」拒絕，不過認定繼父對自己也有好感度少女依舊不肯放棄，以青春的肉體勾引對方上床。

繼父與少女有了肌膚之親後，也慢慢地開始接受少女，2人更以熱戀情侶的模式相處，讓少女開心不已。然而，好景不常，少女某天發現自己懷了孕，但她卻害怕這段「戀情」曝光後，會被迫與繼父分開，而不願將此事告訴媽媽和繼父。

少女表示，「我不想打掉我的孩子，因為我真的很愛我的繼父，也真心想為他生孩子，但我該怎麼告訴他們呢？」這篇貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，紛紛勸告少女「遠離禁忌之戀，回歸正常生活」、「你缺的只是父愛」、「你傷害了你的母親，繼父也不可能是你的丈夫，你所謂的愛承擔得起這場人生的天崩地裂嗎？」

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