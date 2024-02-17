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男網紅擁3辣妻！訂製大床「全家同房激戰」　大讚：性生活超美妙

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 岡恩坐擁3名妻子。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國網紅岡恩（Jerome Gunn）和老婆婚後不久決定走向開放式關係，如今已有3名伴侶，儘管偶爾會有意見不合、爭風吃醋的時候，但他們會靠對話解決問題，且一夫3妻全都睡在同一張大床上，享受美妙的性生活。

《每日鏡報》報導，現年34歲的岡恩擁有3名伴侶，分別是25歲的潔絲（Jazz）、22歲的迪嘉（Dea'ja）和23歲的茉莉（Jasmine），且分別和她們生下孩子。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲一夫3妻難免矛盾，但他們會透過「能量圈」解決問題。（圖／翻攝自IG）

岡恩和第一任老婆潔絲已經結婚3年，但婚後不久就決定開放關係，一年後在臉書上認識迪嘉，後來又決定讓茉莉加入這個不斷壯大的家庭。岡恩說明，最後一個加入的女人可以決定是否讓下一個人加入，「但我們都會坐下來達成共識。」

他也坦言，一夫多妻的關係並非總是一帆風順，有時確實很棘手，尤其是在爭風吃醋的時候，「我們也有意見不合的時候，但在任何關係和生活中都會有分歧」，這時他們會透過所謂的「能量圈」（energy circle），也就是所有人圍成圓圈，討論彼此的感受來解決問題。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 岡恩強調他們的性生活相當美妙。（圖／翻攝自IG）

岡恩還提到，多邊戀的另一個缺點就是必須訂製一張大床，因為他們全都睡在同個房間的同一張床上，但強調他們的性生活「太美妙了！我們彼此都很親密，有時可能是一對一、二對一或所有人一起來。」

儘管遭受到家人和網友批評，岡恩仍不以為意，「我們一直被說不該過這樣的生活，但這只會讓我更想這麼做！大眾有時也會側目我們，因為他們看不慣一個男人和多名妻子和睦相處、幸福快樂。」

岡恩認為擁有多重伴侶的生活十分有趣，「她們對生活的看法和心態各不相同，你可以從這些可以信任的人身上得到很多支持和愛」，且家裡有多種形式的收入，可以互相幫忙做家事、照顧孩子，「就像和一群朋友同住，可以找她們做任何事情！」

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